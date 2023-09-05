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На старт экстремального забега в Зарайске вышли более 700 детей

05 сентября 2023, 17:00
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Более 700 юных спортсменов приняли участие во втором экстремальном забеге «Zaraysk Bison Race. Не по-детски», который прошёл в городском округе Зарайск. На старт вышли дети в возрасте от шести до 14 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Проект «Zaraysk Bison Race» мы реализуем уже пять лет. С каждым годом он становится всё популярнее. У нас возникла идея отдельно устраивать детскую версию. Впервые такой формат реализовали в 2022 году и собрали положительный отклик. Забег, как и в прошлый раз, прошёл близ благоустроенной набережной у реки Осётр», – сказал инициатор и автор проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов.
Мероприятие поддержал Благотворительный фонд имени Олега Журавского «Созвездие Добра», который помогает развивать спортивные и интеллектуальные способности детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В забеге участвовали воспитанники центра «Вдохновение», о которых заботится фонд. Побороться за победу приехали 10 ребят из инклюзивного спортивного клуба «Истоки» во главе с координатором Екатериной Галушкиной.

«Проект Zaraysk Bison Race, который мы поддержали в 2018 году, живёт и процветает, объединяет вокруг себя взрослых и юных спортсменов. Будем и дальше развивать это начинание, готовить для участников новые сюрпризы. Гонка прошла отлично, а участники набрались положительных эмоций», – поделилась руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.
В этом году старт соревнованиям дала команда Международной выставки-форума «Россия». Она подготовила для участников граффити, которое победители забега расписали вместе с художниками.

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#московская область
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Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука
05 сентября 2023, 16:45

Фото: Минспорт МО

Подмосковная сборная по стрельбе из лука заняла третье место в командном зачёте чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Представители Подмосковья выступали в дисциплине «Асимметричный лук» (кюдо). Бронзовые награды в составе команды завоевали Елена Фоменко, Кристина Скороходова и Николай Сизов. Чемпионами стали лучники из Санкт-Петербурга, второе место заняла московская команда.
 
Чемпионат проходил в Орле на стрелковом поле Центрального стадиона. Спортсмены из разных регионов России в течение недели состязались в личном и командном зачётах.

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#минспорт мо
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#лук
#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Тренер Юрзинов-младший выразил желание вернуться в КХЛ
05 сентября 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший, что очень хотел бы вернуться к работе в КХЛ.
«Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия. Надеюсь, что пауза не затянется надолго, и я всё-таки найду работу», – сказал в беседе с «РБ Спорт» Юрзинов-младший.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным. Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.

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#спорт
#кхл
#хоккей
#тренер
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Мостовой заявил о зависимости «Локоматива» от Дзюбы
05 сентября 2023, 16:23

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший игрок «Спартака», «Сельты», сборной России Александр Мостовой заявил, что вклад в успехи «Локомотива» Артема Дзюбы огромны.
«Локомотив» зависит от Дзюбы на 80%. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он отметил, что Дзюба, несмотря на свой возраст, является определяющим игроком с развитым чутьём и профессиональным мастерством.

Он также подчеркнул, что без Дзюбы у команды большие проблемы.

До этого сообщалось, что агент французского футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора уведомил клуб о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.

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#спорт
#футболист
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Российский футболист Кокорин перешёл в кипрский «Арис»
05 сентября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» сообщает, что российский нападающий Александр Кокорин покинул ФК в Италии и перешёл в «Арис» на Кипре.
Уточняется, что «Фиорентина» временно передала права на Кокорина «Арису».

Александр Кокорин играл за итальянскую «Фиорентину» с января 2021 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В прошлом сезоне он играл в аренде в «Арисе». С этой командой он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. К тому же, вместе с кипрской командой он стал победителем национального первенства.

Ранее тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок ФК и сборной России Алан Дзагоев планирует в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он временно продолжает тренировки с командой ЦСКА.

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#футбол
#спортсмены
#италия
#россия
#контракт
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World Aquatics запретила допущенным к турнирам россиянам общаться со СМИ
World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ
04 сентября 2023, 23:16

Фото:istockphoto/microgen

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) установила запрет на общение российских и белорусских спортсменов с представителями прессы во время их выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это условие было опубликовано в списке критериев допуска, размещенном на официальном веб-сайте организации.
Ранее в этом месяце World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до выступления в индивидуальных дисциплинах на международных соревнованиях. Они были исключены из участия в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, синхронным прыжкам в воду, водному поло и плавательных эстафетах.

В соответствии с критериями допуска, спортсменам и членам технического персонала запрещено появляться в медиа-зоне и участвовать в пресс-конференциях. Также им запрещено давать комментарии СМИ во время проведения соревнований. Контроль над униформой участников должен осуществляться World Aquatics, и на ней не должно быть каких-либо символов, ассоциирующихся с Россией и Белоруссией.

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#медиа
#сми
#контроль
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Шахматные турниры в усадьбе Гребнево собрали более 700 участников
04 сентября 2023, 16:42

Фото: Минспорт МО

В усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково прошли финалы Кубка губернатора Московской области и Кубка Сергея Карякина по шахматам, а также супертурнир «Подмосковные королевы» на призы Андрея Ковалёва. На соревнования собрались более 700 спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мы постарались сделать такой турнир на открытом воздухе, чтобы всех объединить. Сегодня шахматы – один из самых популярных видов спорта. Полтора года назад губернатор Андрей Юрьевич Воробёев вместе с Сергеем Карякиным придумали этот турнир. В первом турнире приняли участие чуть более 100 человек, а сегодня он проходит в три этапа с участием более 1 тыс шахматистов. Думаю, на следующий год к нам присоединятся еще больше желающих», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В финале Кубка Карякина встретились участники, прошедшие отбор на двух прошедших летом этапах. На центральной площади усадьбы также встретились участники Кубка губернатора, преодолевшие стадию отбора на муниципальных этапах.
«Сегодня в усадьбе Гребнево – большой шахматный фестиваль. На одной площадке проводим Кубок Сергея Карякина, Кубок губернатора Московской области и женский супертурнир на призы Андрея Ковалёва. Все это – для юных шахматистов. Важно, чтобы подрастающее поколение росло, тренировалось и набиралось опыта», – сказал Карякин.
Шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, транслировали на больших экранах. 
 
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Тренер «Родины» Антонюк войдёт в штаб сборной России
04 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto.com/Steevy84

Тренер вратарей московской «Родины» Алексей Антонюк войдет в штаб сборной России.
Отмечается, что он пополнит штаб на время сентябрьских сборов. При этом, он будет работать в качестве помощника Виталия Кафанова. Как передаёт «РБ Спорт», он также будет взаимодействовать со вторым составом россиян и останется 11 сентября в Египте, а Кафанов уедет в Катар вместе с основой.

Уточняется, что до этого Антонюк на протяжении пяти лет трудился в основной команде «Краснодара», а с июня 2022 года стал тренером вратарей «Родины».

До этого сообщалось, что Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября. Так, тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.

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#спорт
#тренер
#сборная россии
#выходи во футбол
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Губерниев назвал решение о допуске Федотова к сезону КХЛ поспешным
04 сентября 2023, 16:30

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным.
Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.

«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

До этого сообщалось, что россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан лучшим вратарем лиги пятый год подряд.

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Химкинские спортсмены взяли золото фестиваля баскетбола в Нижнем Новгороде
04 сентября 2023, 16:23

Фото: Минспорт МО

Подмосковная команда Khimki Power выиграла турнир по баскетболу 3х3 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за золотые медали подмосковный коллектив встретился с командой «Курчатов» из Челябинска. Игра завершилась со счётом 21:17 в пользу KhimkiPower.
 
На турнире Pari NN Open встретились 10 ведущих команд России из Москвы, а также Московской, Калужской, Челябинской, Костромской и Нижегородской областей.

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