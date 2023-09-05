На старт экстремального забега в Зарайске вышли более 700 детей

Фото: Минспорт МО
Более 700 юных спортсменов приняли участие во втором экстремальном забеге «Zaraysk Bison Race. Не по-детски», который прошёл в городском округе Зарайск. На старт вышли дети в возрасте от шести до 14 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Проект «Zaraysk Bison Race» мы реализуем уже пять лет. С каждым годом он становится всё популярнее. У нас возникла идея отдельно устраивать детскую версию. Впервые такой формат реализовали в 2022 году и собрали положительный отклик. Забег, как и в прошлый раз, прошёл близ благоустроенной набережной у реки Осётр», – сказал инициатор и автор проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов.Мероприятие поддержал Благотворительный фонд имени Олега Журавского «Созвездие Добра», который помогает развивать спортивные и интеллектуальные способности детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В забеге участвовали воспитанники центра «Вдохновение», о которых заботится фонд. Побороться за победу приехали 10 ребят из инклюзивного спортивного клуба «Истоки» во главе с координатором Екатериной Галушкиной.
«Проект Zaraysk Bison Race, который мы поддержали в 2018 году, живёт и процветает, объединяет вокруг себя взрослых и юных спортсменов. Будем и дальше развивать это начинание, готовить для участников новые сюрпризы. Гонка прошла отлично, а участники набрались положительных эмоций», – поделилась руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.В этом году старт соревнованиям дала команда Международной выставки-форума «Россия». Она подготовила для участников граффити, которое победители забега расписали вместе с художниками.
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Лора Луганская