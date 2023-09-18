На центральной подмосковной площадке «Кросса нации» стартовали более 1 тыс спортсменов

Фото: Минспорт МО
Более 1 тыс спортсменов вышли на старт «Кросса нации 2023» в Шатуре, которая стала центральной площадкой Всероссийского дня бега в Московской области. Соревнования прошли на стадионе «Энергия», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Старшим участником забега стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим – трёхлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Для любителей бега подготовили пять дистанций: 1, 4, 6, 8 и 12 км.
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Лора Луганская