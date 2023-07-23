На Украине обсуждается вопрос участия спортсменов в турнирах вместе с россиянами

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.
Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов, напоминает РИА Новости. Очевидно, точка зрения киевских властей начала несколько меняться.
В ходе эфира национального телемарафона Вадим Гуцайт отметил, что спортсменам Украины нужно вернуться к участию в квалификационных стартах. Он уточнил, что если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду, то украинцам надо обязательно принимать участие в квалификации.
Он добавил, что на главном турнире четырехлетия не будет флагов и гимнов России и Белоруссии, никакой национальной символики. То есть официально эти страны не участвуют в Олимпиаде. Из чего можно сделать вывод, что участие в турнирах россиян и белорусов в нейтральном статусе не станет для украинских атлетов препятствием для того, чтобы соревноваться с ними.
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В ходе эфира национального телемарафона Вадим Гуцайт отметил, что спортсменам Украины нужно вернуться к участию в квалификационных стартах. Он уточнил, что если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду, то украинцам надо обязательно принимать участие в квалификации.
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Александр Бойцов