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На Украине обсуждается вопрос участия спортсменов в турнирах вместе с россиянами

23 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto/lucamato

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.
Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов, напоминает РИА Новости. Очевидно, точка зрения киевских властей начала несколько меняться.

В ходе эфира национального телемарафона Вадим Гуцайт отметил, что спортсменам Украины нужно вернуться к участию в квалификационных стартах. Он уточнил, что если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду, то украинцам надо обязательно принимать участие в квалификации.


Он добавил, что на главном турнире четырехлетия не будет флагов и гимнов России и Белоруссии, никакой национальной символики. То есть официально эти страны не участвуют в Олимпиаде. Из чего можно сделать вывод, что участие в турнирах россиян и белорусов в нейтральном статусе не станет для украинских атлетов препятствием для того, чтобы соревноваться с ними.

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#украина
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#турнир
#атлет
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Теннисист Андрей Рублёв стал первым россиянином, выигравшим в Бостаде
23 июля 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В воскресенье, 23 июля, российский теннисист Андрей Рублёв в четырнадцатый раз стал победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает ТАСС.
В завершающем матче теннисного турнира в шведском Бостаде россиянин встретился с норвежцем Каспером Руудом.
Это был восьмой матч между этими соперниками на турнирах АТР, в пяти из них победил Рублёв. Игра длилась 1 час 33 минуты и закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Рублёв стал первым российским теннисистом, победившим в Бостаде. Также в нынешнем сезоне он завоевал свой второй титул.

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#спорт
#теннис
#Рублёв
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«Зенит» купил сербского футболиста Эраковича за 8 млн евро
23 июля 2023, 15:14

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Петербургский ФК «Зенит» купил у сербского «Црвены Звезды» защитника Страхиню Эраковича. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
Контракт подписали на четыре года, в дальнейшем он может быть продлён ещё на сезон. Сербский футболист будет выступать под номером 25.

Эракович заявил, что вступление в «Зенит» позволит ему добиться желаемого результата.

Портал Transfermarkt сообщает, что российский футбольный клуб заплатил за передачу футболиста 8 млн евро.

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#спорт
#футбол
#Зенит
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«Аякс» не смог купить футболиста Сперцяна у «Краснодара» за 8,5 миллиона евро
23 июля 2023, 04:43

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный клуб «Краснодар» отклонил предложение амстердамского «Аякса» о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна за €8,5 млн. Такую сумму трансфера в российском клубе сочли неприемлемой, а кроме того — заявили, что не станут отпускать футболистов сразу после старта нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Уроженец Ставрополя Сперцян выступает за основную команду «Краснодара» с 2018 года. Также он является футболистом основного состава сборной Армении по футболу. Контракт Эдуарда с краснодарским клубом при этом рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 РПЛ полузащитник выходил на поле 28 раз, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В итоге «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.

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#ФК «Аякс»
#ФК «Краснодар»
#футболисты
#Эдуард Сперцян
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Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA
22 июля 2023, 17:31

Фото:istockphoto/Yuliia Zatula

Российскую теннисистку Веру Звонареву польские пограничники не пропустили в страну на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сказано на сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши.
 
Звонарева пыталась попасть в Польшу по визе, которую выдала Франция, рейсом из Белграда в Варшаву. В польском МВД заявили, что Веру Звонареву не пустили в страну из соображений государственной и общественной безопасности.
 
Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать отечественных спортсменов к соревнованиям.
 
В 2022 году российские и белорусские теннисисты пропустили Уимблдон. В 2023 году запрет на их участие сняли.

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#Звонарева
#Польша
#теннис
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17-летний велогонщик Венцо погиб на этапе гонки «Тур Верхней Австрии»
22 июля 2023, 17:08

Фото: iStock/jorgeantonio

Итальянский велогонщик Якопо Венцо погиб, упав на первом этапе гонки «Тур Верхней Австрии» (Giro dell''Alta Austria).
Об этом пишет пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, которую представлял Венцо.
 
«Со слезами на глазах сообщаем, что Якопо Венцо покинул нас. Он вчера пережил жуткое падение. Якопо был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее», —написано в сообщении.
После падения 17-летний велогонщик был доставлен в госпиталь, но медикам не удалось спасти жизнь спортсмена. 
 
Соболезнования в связи со смертью Якопо Венцо выразил Европейский велосипедный союз (UEC).

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#Австрия
#велогонщик
#Якопо Венцо
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Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой
22 июля 2023, 13:15

Фото:istockphoto/FS-Stock

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что вынуждена сняться с турнира WTA-250.
Турнир состоится в Гамбурге, но из-за проблем с визой Анастасия Потапова не сможет там выступить. Спортсменка вместе с командой сосредоточится на подготовке к американской серии турниров.
 
«Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», - написала Потапова в одной из социальных сетях.
Турнир в Гамбурге пройдет с 23 по 29 июля. В прошлом году Потаповой удалось добраться до полуфинала соревнований, где с результатом 3:6, 5:7 она уступила теннисистке Анетт Контавейт из Эстонии.
 
Анастасия Потапова является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и располагается на 25  месте в рейтинге лучших теннисисток планеты.

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#теннис
#теннисистка
#Потапова
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«Динамо» уступило «Краснодару» в стартовом матче РПЛ
В стартовом матче РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:1
21 июля 2023, 22:51

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ уступило «Краснодару» на своем поле со счетом 1:3.
Футболист «быков» Джон Кордоба открыл счет в середине первого тайма. Александр Черников спустя несколько минут удвоил преимущество «Краснодара», а Жоау Батчи после перерыва окончательно довел счет до разгрома.

Федор Смолов из «Динамо» за 30 минут до финального свистка отыграл один мяч.

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#«Краснодар»
#«Динамо»
#РПЛ
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Финский хоккеист Лаакконен рассказал о том, что русские спортсмены имеют пристрастие к алкоголю
21 июля 2023, 21:38

Фото: Фотобанк Московской области

Финский хоккеист Янне Лаакконен, который выступал в сезоне-2014/15 в Высшей хоккейной лиге за «Южный Урал», рассказал о пристрастии российских спортсменов к крепким напиткам.
Iltalehti приводит слова хоккеиста: «в России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. Клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля», — рассказал Янне Лаакконен.
Также Лаакконен утверждает, что российские игроки пили пиво, даже если на следующий день была тренировка.
 
За «Южный Урал» финский хоккеист провел 22 матча, отметился 5 точными бросками.

Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков скончался в 18 лет, сообщается на официальном сайте команды. Причина смерти не уточняется.

«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», — заявили в пресс-службе клуба.
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#хоккей
#хоккеист
#спорт
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ФК «Химки» перед стартом сезона провёл открытую тренировку для болельщиков
21 июля 2023, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Футбольный клуб «Химки» в преддверии первого домашнего матча сезона провёл на стадионе «Родина» открытую тренировку. Болельщики задали игрокам вопросы, сделали селфи и получили автографы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Считаю, что такие встречи очень важны. приятно было познакомиться со всеми Главное – это болельщик, который приходит на трибуны и поддерживает клуб всем сердцем», – сказал нападающий команды Аршак Корян.
Футболисты провели разминку, выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости пришли с плакатами и всю тренировку поддерживали игроков кричалками. Болельщики дали игрокам наставления на новый сезон в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Кроме того, фанаты приняли участие в розыгрыше призов.

В рамках партийного проекта единороссов «Старший брат» открытую тренировку посетили дети из семей мобилизованных химчан и активисты «Молодой Гвардии».   24 июля ФК «Химки» сыграет первый матч на домашнем поле. На стадионе «Арена Химки» «красно-чёрные» встретятся с московским «Торпедо». 
 
Купить билеты на матч второго тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «Химки» – «Торпедо» можно на сайте клуба. 

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#Химки
#спорт
#футбол
#Первая лига
#болельщики
#тернировка
#ФК Химки
#Московская область
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Подмосковье ищет медработников