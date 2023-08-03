На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

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Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Об этом сообщают на сайте УАФ.
Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.
Напомним, ранее советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.
Он также отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, УЕФА не прекратила своего сотрудничества с российскими партнерами, в том числе в контексте оказания финансовой поддержки. Климент подчеркнул, что верит в скорую и честную встречу российских сборных с соперниками.
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Напомним, ранее советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.
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Екатерина Коршунова