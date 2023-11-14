«Надо 100% уезжать сейчас»: Березуцкий посоветовал спортсменам уезжать из России

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«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех спортсменов из России, которые если могут где-то выступать, должны выступать. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.
Василий Березуцкий на протяжении 17 лет выступал за ЦСКА. Спортсмен выиграл за это время 14 трофеев: семь Кубков России, шесть чемпионатов и Кубок УЕФА. Также Березуцкий в период с 2020 по 2021 год и в 2022 году являлся тренером армейцев.
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