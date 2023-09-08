Нападающий «Сибири» Андреофф: «Я очарован фанатами»

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«Игра получилась веселой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири», определенно, являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Андреофф.
Он отметил, что несмотря на ничью, игра не была для него скучной. Спортсмен также подчеркнул, что партнёры по игре у него были отличные.
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