Настя Сперанская из Котельников установила рекорд Европы по жиму лёжа

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
«К тому же она первая обладательница серебряного перстня Элиты в IPC за жим своего веса. Лучший результат Насти – 27.5 кг на 44 повторения при собственном весе 26,7 кг», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он добавил, что девочка успешно совмещает тренировки сразу по четырём видам спорта: тхэквондо, тяжёлой атлетике, жиму штанги лёжа и спортивной гимнастике.
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