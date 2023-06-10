Назван прогноз последствий конфликта Зеленского и Кличко

Указывается, что это не первый случай возникновения напряженности между Зеленским и Кличко. В ноябре предыдущего года они вступили в спор по поводу так называемых «пунктов несокрушимости» — палаток, предоставляющих возможность для отдыха и зарядки мобильных телефонов. Тогда глава государства выразил обеспокоенность по поводу многочисленных жалоб на работу этих пунктов в Киеве. В ответ на критику, Кличко заявил, что не хочет вовлекаться в политические споры и подчеркнул: «У меня много работы. Но хочу отметить, что не стоит манипулировать информацией».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Виталий Кличко ответил Владимиру Зеленскому, пообещавшему «нокаут» из-за закрытых убежищ в столице. По словами главы Киева, сейчас мэр не может не только уволить главу той или иной районной администрации, но даже и вынести ему выговор.