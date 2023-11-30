Названы спортсмены года в России

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Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии России, сообщили в Telegram-канале Министерства спорта страны.
Пловчиха Евгения Чикунова и боксер Муслим Гаджимагомедов признаны лучшими в номинациях «Гордость России» в качестве спортсмена и спортсменки года соответственно. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс стала тренером года. Важно отметить, что победители в указанных номинациях получат по одному миллиону рублей. Экспертный совет определил лауреатов премии, в который вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели.
Евгения Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, также она победила на чемпионате Европы на короткой воде в этой дисциплине. В этом году она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.
Муслим Гаджимагомедов — чемпион мира 2019 года в боксе. Также он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 килограмма на Олимпийских играх в Токио.
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Евгения Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, также она победила на чемпионате Европы на короткой воде в этой дисциплине. В этом году она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.
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Артем Кузьмин