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Названы спортсмены года в России

Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов названы спортсменами года в России
30 ноября 2023, 23:36
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии России, сообщили в Telegram-канале Министерства спорта страны.
Пловчиха Евгения Чикунова и боксер Муслим Гаджимагомедов признаны лучшими в номинациях «Гордость России» в качестве спортсмена и спортсменки года соответственно. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс стала тренером года. Важно отметить, что победители в указанных номинациях получат по одному миллиону рублей. Экспертный совет определил лауреатов премии, в который вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели.

Евгения Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, также она победила на чемпионате Европы на короткой воде в этой дисциплине. В этом году она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.


Муслим Гаджимагомедов — чемпион мира 2019 года в боксе. Также он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 килограмма на Олимпийских играх в Токио.

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#спортсмены
#победители
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В Жуковском состоится первенство по настольному теннису
30 ноября 2023, 21:18

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 2 декабря состоится командное первенство по настольному теннису.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, к участию в соревнованиях пригласили жителей г. о. Так, к соревнованиям будут допущены команды в составе двух человек, один из которых — взрослый старше 14 лет, а второй — ребёнок младше 14 лет. Кроме того, для допуска необходимо будет иметь соответствующую справку о состоянии здоровья.

При этом, заявки к участию в первенстве будут приниматься до 2 декабря включительно либо по электронной почте otpetova@gmail.com, либо по телефону 8 (910) 441-12-13.

Уточняется, что мероприятие пройдёт в Молодёжном центре «Дружба» по адресу: городской округ Жуковский, улица Молодёжная, дом 22.

Начало соревнований состоится в 16:00, однако регистрация участников будет проходить с 15:30.

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Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
30 ноября 2023, 21:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье признали самым спортивным регионом России. Это стало известно во время церемонии награждения победителей Национальной спортивной премии, которая прошла в Государственном Кремлёвском дворце Московская область впервые победила в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации».
«Очень приятно, что нас так высоко отметили. Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам. Мы стараемся создавать достойные условия для подготовки новых чемпионов. В рамках поручения президента по развитию массового спорта у нас строятся сооружения как за счёт федерального и регионального бюджетов, так и с привлечением инвесторов. Мы ремонтируем устаревшие спортивные объекты – в течение пяти лет капитально обновим 50 спортсооружений», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
По его словам, также важно поддерживать спортсменов и тренеров материально. Со следующего года их зарплаты вырастут на 40%. Ключевая задача – развивать массовый спорт. 
«В каждом муниципалитете Подмосковья, где мы бываем, жители спрашивают про инфраструктуру, спортивные площадки. Видим, что запрос есть, и он растёт. Поэтому открываем школьные стадионы, где могут тренироваться в свободное время все желающие – сейчас доступны уже свыше 400 таких объектов», – добавил глава региона. 
Каждый год в Подмосковье серьёзно работают над календарём спортивных событий.
«Летом у нас прошло более 2 тыс мероприятий, а на зиму запланировано ещё свыше 3,6 тыс. Флагманские турниры – Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина – всегда привлекают много юных спортсменов. А такие проекты, как «Выходи во двор», дают жителям возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола – Вячеславом Фетисовым, Александром Якушевым, Валерием Каменским, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым и многими другими», – сказал губернатор.
В Подмосковье также создали специальную цифровую платформу, которую оценил президент. Её задача — максимально удобно и доступно информировать о том, где можно заняться спортом в Подмосковье.
 
Среди критериев, по которым оценивали участников премии – доля граждан, занимающихся в регионе спортом; обеспеченность жителей спортивными сооружениями; внедрение и реализация комплекса ГТО; количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий.
 
В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивают 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тыс спортсменов входят в состав сборных России. В регионе работают более 12 тыс спортивных объектов, а за 10 лет их количество выросло на 60%.
«У нас самый спортивный губернатор, и для нас очень важно, что сразу несколько представителей Подмосковья получили в этом году признание на таком высоком уровне. А Московская область названа самым спортивным регионом страны впервые! Благодарю всех работников отрасли. Сегодняшняя победа – это ваша заслуга», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Подмосковье стало победителем ещё в двух номинациях Национальной спортивной премии. В категории «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победу одержал Конькобежный центр «Коломна». В 2015 году там был создан Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
Ещё одна премия – в номинации «Спорт для всех». Её удостоился главный тренер спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из Красногорска Илья Шадриков, который стал победителем в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы». Он более 12 лет занимается патриотическим и физическим воспитанием молодёжи, активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и пропагандирует здоровый образ жизни. 
 
Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году и проводится ежегодно. Каждый из 18 лауреатов получает премию в 1 млн рублей.

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Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»
 
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#минспорт мо
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#министр
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Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов
30 ноября 2023, 20:47

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из Жуковского продемонстрировали свои навыки на первом этапе Кубка чемпионов по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в Кубке принимали участие воспитанники спортивной школы «Метеор».

Ребята заняли достойные места. Так, первое место заняли Алексей Шульга, Юрий Данилов, Константин Титов и Михаил Иванов. Илья Смильгин получил первое место, проплыв 100 м вольным стилем, и третье на дистанции 50 м вольным стилем.

На втором месте оказались Артём Кузьмук и Дана Стрюкова. Последняя заняла ещё и третье место на дистанции 50 м баттерфляем.

Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая.

Соревнования проходили в городе Раменское.

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#соревнования
#спорт
#жуковский
#плавание
#спортсмены
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Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро международного турнира по вольной борьбе
30 ноября 2023, 16:59

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсменки Екатерина Букина и Марина Симонян завоевали награды международного турнира по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Букина выиграла золото в весовой категории до 76 кг. Призёр чемпионата Симонян взяла серебро в весе до 57 кг.
 
Спортсменки представляют Воскресенск, а также Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и региональную Спортивную школу по единоборствам. 
 
Турнир на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя проходил в Минске.
 
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#минспорт мо
#борьба
#турнир
#соревнования
#московская область
#подмосковье
#вольная борьба
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Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»
30 ноября 2023, 16:51

Фото: Минспорт МО

Виталина Гирина из Московской области завоевала серебряную медаль на первых в истории отечественного горнолыжного спорта профессиональных соревнований «Серия PRO». Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минспорта.
На первом этапе турнира сильнейшие спортсмены – мужчины и женщины – соревновались в слаломе и слаломе-гиганте. Воспитанница регионального «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Гирина заняла второе месте в слаломе-гиганте.
 
Первый этап соревнований прошёл в Кировске Мурманской области. Второй и третий пройдут в Челябинской области и Алтайском крае, а четвёртый – вновь в Кировске. Призовой фонд соревнований составляет около 20 млн рублей.

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#минспорт мо
#горные лыжи
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Гаджиев счёл нынешний формат Кубка России лучше предыдущего
30 ноября 2023, 16:28

Фото: istockphoto.com/VectorFusionArt

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев заявил, что формат нынешнего Кубка России при всей его критике лучше прежнего.
«Критика Кубка была и будет всегда. Но я считаю, что нынешний формат точно лучше, чем был прежде. Большее количество игр, а в отсутствие европейских турниров это значимо. В Кубке получают время в том числе и молодые игроки, что помогает их росту. Качественная скамейка нужна любой команде. Понятно, что чемпионат – главное соревнование. Кубок важен, но он все же второстепенен по сравнению с РПЛ», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Он также считает, что проблем в большой паузе между матчами в Кубке нет.

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#чемпионат
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#футболист
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Футболист Канчельскис заявил о бесполезности дисквалификации игроков в РПЛ
30 ноября 2023, 16:19

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о том, что дисквалификация игроков не окажет позитивного влияния на уровень судейства в Российской Премьер-Лиге.
«Дисквалификация игроков не улучшит судейство в РПЛ. Оно ужасное, поэтому игроки и воют. Каждый сезон одно и то же. Сейчас с ВАР им стало ещё сложнее. Теперь все боятся брать ответственность на себя, ждут подсказок от ВАР. А там сидят такие же судьи, которые боятся принять решение», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

До этого сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Дмитрия Баринова и Джона Кордобу за критику и оскорбительный жест в адрес арбитров.

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#спорт
#рпл
#футболист
#судья
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Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»
30 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал критику нынешнего формата Кубка России и отметил, что он устроен довольно неплохо.
Критику формата Газзаев счёл пустыми разговорами в пользу бедных.

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, это разговоры в пользу бедных. Кубок РФ стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы, но разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — поделился мнением в беседе с RT Газзаев.

Он пояснил, что пауза между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ могут позваолить проработать ошибки и скорректировать планы по реализации своих задач в будущем.

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#кубок россии
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#футбол
#спорт
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В Жуковском состоялся турнир по самбо
29 ноября 2023, 21:49

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском состоялся городской турнир по самбо. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Отмечается, что воспитанниками спортивной школы «Метеор» из Жуковского было завоёвано в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Так, первое место заняли Мария Калашникова, Милена Тарабкова, Тимофей Трапезин, Святослав Вербицкий, Алтынбек Шабданов и Алексей Калашников. Второе место досталось Виктории Гусевой, Макару Топоркову и Алексею Калашникову. Бронзу же взяли Всеволод Гранкин, Евгений Пасько, Владимир Ванчиков, Максим Солнцев, Вадим Трякин, Андрей Беспалов, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.

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#жуковский
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