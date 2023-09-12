Названо ожидаемое на матче Катар-Россия число зрителей

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Товарищеский матч сборных Катара и России ожидает не менее 10 000 зрителей.
Как отмечает «РБ Спорт», именно столько билетов куплено на матч.
При этом, для российских болельщиков выделили отдельный сектор на стадионе, вместимостью тысяча мест.
Товарищеский матч сборных Катара и России состоится сегодня, 12 сентября, в 18:15 по московскому времени.
До этого сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.
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При этом, для российских болельщиков выделили отдельный сектор на стадионе, вместимостью тысяча мест.
До этого сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.
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Мелисса Тимофеева