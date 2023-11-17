Радио1
Главная / Новости / Спорт/ «Не имеют права»: WADA выступило против Игр дружбы

«Не имеют права»: WADA выступило против Игр дружбы

Гендиректор WADA заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы
17 ноября 2023, 19:27
Фото: istock / master1305

Фото: istock / master1305

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры по причине тсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.

«Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу», — заявил он.

22 сентября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Помимо этого, WADA наказало 218 спортсменов из России, основываясь на данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать спортсменов из России к осуждению специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России

Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на Кубке России по стрельбе

Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура
#права
#лаборатории
#новости
#игры
#рф
Читайте нас в
Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
17 ноября 2023, 19:18

Фото: администрация городского округа Пушкинский

Спортсмены из городского округа Пушкинского отправились за Полярный круг. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Воспитанники МБУ ДО «СШ по биатлону» выехали на учебно-тренировочный сбор в Мурманск в поисках снега для подготовки к соревновательному сезону. Как рассказали в администрации городского округа, подготовка пройдёт с 11 ноября по 1 декабря. Спортсмены группы тренера Елены Устиновой будут набирать тренировочные объёмы, совмещая лыжные тренировки со стрелковой подготовкой.  
«В спорте такие сборы называются “вкаткой” или “вкатыванием”. Цикл тренировок, чтобы подготовить организм лыжника к новой нагрузке. Длится он, как правило, 7-14 дней», — объяснили в администрации.
Читайте также: 

Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград

В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»

Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках
#подготовка
#пушкино
#спортсмены
#тренировки
#пушкинский округ
Читайте нас в
Жуковские спортсмены завоевали медали на Кубке региона по спортивной аэробике
17 ноября 2023, 19:11

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Спортсмены из Жуковского завоевали медали на Кубку Московской области по спортивной аэробике. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортивные соревнования и награждение победителей прошли в Солнечногорске.

Отмечается, что медали получили воспитанники спортивной школы «Метеор». Так, Полина Лапшина, Иван Моренко и Екатерина Герца завоевали 1-ое место с выступлением трио, 2-ое место в парном выступлении досталось Екатерине Герца и Ивану Моренко. При этом, Екатерине Герца удалось завоевать и 3-е место в сольном выступлении.

Кроме того, в рамках Кубка президент Федерации спортивной аэробики Московской области Александр Жаров вручил удостоверение «Мастер спорта России» Алине Моренко.

Читайте также:

Три подмосковных боксёра вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы

БК «Химки» разгромил в Суперлиге курских «Русичей»

Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград
#медали
#президент
#соревнования
#спорт
#жуковский
Читайте нас в
Агент Хеновес: Восстановление Кайо идёт хорошо
17 ноября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольный агент Нето Хеновес заявил, что защитник «Краснодара» Кайо восстанавливается хорошо.
При этом, он отметил, что сроки выхода на поля спортсмена пока неизвестны.

«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить. Пока никто не знает, когда он вернётся на поле», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хеновес.

Отмечается, что в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.

Читайте также:

Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»

Агент Селюк допустил уход Конате из «Ахмата»

Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу
#спорт
#рпл
#уход
#футбол
Читайте нас в
Мостовой назвал Ивича лучшим тренером
17 ноября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич.
«Он пришёл в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался. Он пришёл, и сразу же и финал Кубка России, и сейчас первое место в РПЛ. Это огромный плюс. Человек играл в футбол и понимает, как всё устроено. Надеюсь, «Краснодар» сможет выстоять и удержать лидерство в таблице», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Известно, что на сегодняшний день по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги «Краснодар» является единоличным лидером РПЛ.

Читайте также:

Тренер Силкин: «Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять»

Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев: «Пиняев будет ещё прогрессировать»

Тренер футбольной сборной России Карпин назвал состав на ноябрьский сбор
#спорт
#тренер
#футбол
#рпл
#краснодар
Читайте нас в
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменён
ЧМ по хоккею с мячом 2024 года отменили из-за отказа организаторов
17 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/serikbaib

Чемпионаты мира по хоккею с мячом, запланированные в 2024 году, отменены в связи с отсутствием интереса к организации турнира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).
Отмечается, что мужской и женский чемпионаты должны были состояться в следующем году в Норвегии. 

В пресс-службе FIB отметили, что ранее организации проявляли интерес к организации турниров, но затем отказались от этого. В результате пришлось отменить проведение чемпионатов в следующем году. 

Однако в ближайшее время состоится заседание исполкома FIB, по итогам которого будут объявлена информация о проведении чемпионатов мира по хоккею с мячом в 2025 году.

Напомним, что российская сборная была отстранена от участия в турнирах из-за спецоперации на Украине.

Читайте также:

МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России

Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на Кубке России по стрельбе

Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура
#хоккей
#спортсмены
#чемпионат мира
Читайте нас в
Три подмосковных боксёра вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы
17 ноября 2023, 14:54

Фото: Istockphoto / thinkomatic

Три спортсмена будут представлять Московскую область в полуфинале молодёжного чемпионата Европы. Поединки пройдут 17 ноября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первой на ринг выйдет Елена Бабичева из Домодедова. В весовой категории 63 кг её соперницей станет Озер Гильзем из Турции.
 
У мужчин в категории 57 кг полуфинальный поединок проведёт воспитанник училища олимпийского резерва №3 и подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов. Он сразится с азербайджанцем Азраком Бабировым.
 
Завершит выступление подмосковных спортсменов Константин Опольский в весовой категории 60 кг. Представитель Ногинска выйдет на ринг против Эрика Исраеляна из Армении.
 
Молодёжный чемпионат Европы среди юниоров и юниорок в возрасте 19-22 лет проходит в черногорской Будве. В нём участвуют 299 боксёров из 34 стран - 202 мужчины и 97 женщин. Подмосковье представляли пять спортсменов, три из которых пробились в полуфинал.

Читайте также:

Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград

Глава Пушкинского поздравил спортсменов с Днём самбо

Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков


 
#спорт
#минспорт мо
#бокс
#чемпионат европы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
БК «Химки» разгромил в Суперлиге курских «Русичей»
17 ноября 2023, 14:02

Фото: БК Химки

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над «Русичами» из Курска в чемпионате Суперлиги. Матч на домашней арене подмосковной команды завершился со счётом 101:56.
«Разница в счёте стала заметно увеличиваться в нашу пользу. Мы поговорили в раздевалке, что не можем себе позволить играть с «Русичами» вничью. Вторая половина игры прошла очень хорошо. Теперь у нас – честно заработанный выходной день», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Самым результативным игроком матча стал химчанин Илья Карпенков.
 
«В этом матче у нас получилось всё, но были недочёты, постараемся их убрать. Планирую побороться за звание самого результативного игрока Суперлиги», – поделился планами Карпенков.
22 ноября лидеры чемпионата сыграют в Новосибирске с одноименным клубом.

Читайте также:

Три подмосковных боксёра вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы

Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград

Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков
 
#бк химки
#спорт
#баскетбол
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Хоккеист Малкин не заплатил налоговой более 500 тысяч рублей
17 ноября 2023, 13:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Хоккеист Евгений Малкин, который играет в США, задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей.
SHOT пишет, что у нападающего «Питтсбург Пингвинз» есть неоплаченная задолженность —примерно 579 тысяч рублей. Осенью этого года Малкин попал в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ, на его счету 474 голов.

В России у Малкина остался бизнес. Спортсмен запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, откуда хоккеист родом. Также у Малкина есть рекламная фирма.

Ранее сообщалось, что внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.

Читайте также:

Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов

Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку

ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской
#хоккей
#спорт
#налоги
#новости
#спортсмены
Читайте нас в
Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при
Фигуристка Медведева получила рассечение после падения на этапе Гран-при
16 ноября 2023, 20:27

Фото: istock / proBAKSTER

Российская фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала вниз головой во время исполнения программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Медведева во время проката упала с поддержки, но все равно продолжила выступление. После завершения турнира ее госпитализировали для обследования.

Как рассказала тренер пары Филипп Тарасов, с Варварой все в порядке, ей не стали накладывать швы. По результатам соревнований Медведева и Астахов заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать российских спортсменов к осуждению военной спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Хоккеист Филатов усомнился в прохождении «Торпедо» дальше второго тура

Тренер Канарейкин: Результаты СКА не устраивают руководство клуба

Судья Иванюк опроверг предвзятость судей в игре СКА — «Авангард»
#тренер
#спорт
#травма
#спортсмены
#фигурное катание
Читайте нас в
Достижения.рф