Неймар расстался с моделью Бьянкарди, которая разрешала ему изменять

Фото: istockphoto/Marat Musabirov
Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и его девушка, модель Бруна Бьянкарди, решили расстаться через месяц после рождения дочери.
Об этом девушка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.
7 октября Бьянкарди родила дочь Мави. Также у 31-летнего Неймара есть сын Дави Лукка, который родился в 2011 году.
Издание Em Off сообщало, что Неймар и его девушка договаривались о том, что он может ей изменять, используя презервативы и избегая поцелуев в губы с партнёршами.
Ранее сообщалось, что сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.
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«Мы являемся родителями Мави, и это всё, что нас связывает», —объяснила Бьянкарди, надеясь, что эта тема не будет вызывать столько интереса.
Издание Em Off сообщало, что Неймар и его девушка договаривались о том, что он может ей изменять, используя презервативы и избегая поцелуев в губы с партнёршами.
Ранее сообщалось, что сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.
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Мария Фирсова