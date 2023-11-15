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Норвежец Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться на соревнования

15 ноября 2023, 11:49
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону, пожелал российским и белорусским спортсменам вернуться на международную арену. Он выразил надежду, что после завершения спецоперации их допустят до соревнований.
Норвежский спортсмен отметил, что позиция Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, IBU), который оставил в силе отстранение российских и белорусских атлетов от международных стартов, с самого начала была предельно ясна.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — сказал прославленный чемпион.


Следует отметить, что норвежец женат на знаменитой белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Летом у них родилась вторая дочь. В настоящее время звёздная пара чемпионов проживает в Белоруссии.

Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта. Он восемь раз выигрывал золотые медали Олимпийских игр, 20 раз становился чемпионом мира, а также шесть раз завоёвывал Кубок мира по итогам сезона.

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ХК «Витязь» второй раз подряд победил «Сочи» в матче КХЛ
15 ноября 2023, 11:36

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в гостях над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась со счётом 3:1.
Шайбы у победителей забросили Дерек Барак, Александр Яремчук и Скотт Уилсон. На седьмой минуте третьего периода Кирилл Рассказов отыграл одну шайбу.
 
Это уже вторая подряд победа подопечных Дмитрия Рябыкина над «Сочи». Днём ранее матч закончился с результатом 3:2 в пользу гостей. Следующую игру ХК «Витязь» проведёт на выезде с минским «Динамо».

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#подмосковье
#московская область
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Спортсменки из Мытищ стали призерами Чемпионата мира по всестилевому каратэ
15 ноября 2023, 11:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинские спортсменки стали победителями чемпионата и первенства мира по всестилевому карате. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чемпионат прошел в Орле с 6 по 11 ноября.

В соревнованиях приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из Австрии, России, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Марокко, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.

По итогам схваток чемпионата победителем чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ стала Мария Колесникова. Она является  чемпионкой мира в индивидуальном зачёте и двукратным бронзовым призёром первенства мира.

Кроме этого, Мария Колесникова, Анна Серых и Кира Родионова стали золотыми призерами в групповых упражнениях среди юниоров. Также Анна серых выиграла серебро на взрослом чемпионате.

Стоит отметить, что на чемпионате мира Мария Колесникова выполнила норматив  и стала заслуженным мастером спорта России.

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#мытищи
#серебро
#каратэ
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#чемпионат мира
#подмосковье
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МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России
15 ноября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к национальным спортивным федерациям и комитетам с предостережением от участия во Всемирных играх дружбы, проведение которых запланировано с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
В МОК считают, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, его комментарий приводит портал Inside the games. Игнорируя и так уже основательно подзабытый лозунг «Спорт вне политики», чиновник в открытую заявил о нарастающей политизации современного спорта. Впрочем, исходя из последних решений МОК и его президента Томаса Баха, это и так было очевидно, учитывая откровенную дискриминацию российских атлетов.



Вполне понятно, что МОК просто-напросто опасаются конкуренции со стороны Игр дружбы, а также игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. На них ведущие спортсмены из разных стран смогут проверить себя в преддверии стартующей 26 июля Олимпиады в Париже. Учитывая умение России проводить крупные турниры и способность привлекать спонсоров опасения МОК и Томаса Баха вполне понятны. Следовательно, нужно включить политические рычаги давления, чтобы не допустить участия спортсменов из разных стран в соревнованиях, проводимых в России.

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#спорт
#портал
#спортсмены
#рекомендации
#мок
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«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов
УЕФА может пригласить «Аль-Наср», где играет Роналду, в Лигу чемпионов
15 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/alphaspirit

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность включения саудовского клуба «Аль-Наср» в список участников европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.
По его информации, руководство УЕФА выражает заинтересованность в приглашении саудовского клуба, основываясь на его высокой популярности, особенно учитывая присутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в команде.

С 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен, увеличив количество участвующих команд с 24 до 36. Групповой этап заменит единая лига, где каждый клуб проведет не менее десяти матчей с десятью различными соперниками, пять из которых на своем поле и пять — в гостях.

Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср» 2 января, подписав контракт на сумму €200 млн в год. Помимо этого, сообщалось о дополнительных бонусах как для самого футболиста, так и для его семьи. Роналду - пятикратный обладатель «Золотого мяча», ранее он выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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#клуб
#семьи
#отец
#уефа
#контракт
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Более 80 дубненцев получили значки за сдачу нормативов ГТО
14 ноября 2023, 17:00

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Ещё 83 дубненца сдали нормы ГТО, причём абсолютное большинство получило золотые значки. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Награды по итогам II квартала 2023 года вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся – дети и подростки, которые занимаются в спортивных школах. Многие сдали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.
«Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Участвовали целыми семьями и даже не два поколения, а братья и сёстры, папы и мамы, бабушки и дедушки», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он назвал сдачу нормативов ГТО очень перспективным направлением и хорошим стимулом для вовлечения жителей в систематические занятия физкультурой. 
 
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#максим тихомиров
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#спорт
#гто
#физкультура
#московская область
#подмосковье
#награды
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Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча с ФК «Спартак»
14 ноября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Игроки «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после матча 14-го тура РПЛ с ФК «Спартак». Об этом рассказал журналист Иван Карпов.
«По ходу встречи, которая завершилась вничью 1:1, Дзюба выразил претензии действиями партнера. Но Пиняев не промолчал и в ответ заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком», - написал Карпов в своем Telegram-канале.

Однако после окончания матча конфликт перешел и в раздевалку, который там уже перерос в драку. Разнимать разбушевавшихся футболистов пришлось другим игрокам команды.

Об инциденте узнал генеральный директор клуба Владимир Леонченко, после чего он вызвал главного тренера Михаила Галактионова на серьезный разговор.

При этом уже в это же день Дзюба и Пиняев помирились и вместе вышли в стартовом составе на матч 15-го тура.

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#конфликт
#матч
#спорт
#драка
#футбол
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Теннисист Чесноков назвал Медведева явным фаворитом в игре против Зверева
14 ноября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финалист Кубка Дэвиса-1995, бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о том, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом в матче против коллеги из Германии Александра Зверева на Итоговом турнире в Турине.
«Зверев будет искать свои нюансы, чтобы победить. Так, уходящие подачи, выходы к сетке. Медведев принимает далеко за задней линией. Некоторые игроки в туре пытаются это использовать. Зверев может использовать и укороченные, варьировать длину своих ударов. Медведев сыграл очень хорошо стартовый матч на турнире. Я думаю, что явный фаворит тут, конечно, он», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чесноков.

Ранее сообщалось, что российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге.

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#спорт
#матч
#теннис
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Журова допустила бегство спортсменов с Украины
14 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/nazlisart

Депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что продолжение бегства спортсменов с Украины в дальнейшем возможны, однако перехода их на российскую сторону всё ещё не наблюдается.
«Тут вопрос стоит скорее о гражданах. Да, возможно, некоторые спортсмены и будут убегать. Но мы не видим пока, что украинские легкоатлеты переходят в Россию. Наоборот, они говорят не очень приятные вещи в наш адрес», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Ранее Светлана Журова заявила, что поступок украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит», когда они отказались жать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов, является ненормальным.

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#светлана журова
#спортсмены
#украина
#россия
#политика
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ХК «Витязь» на выезде победил «Сочи», играя в меньшинстве
14 ноября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась победой гостей со счётом 2:3. У победителей голами отметились Иван Воробьёв, Скотт Уилсон и Иван Савчик. При этом две последние шайбы были заброшены в меньшинстве всего за 35 секунд. У хозяев отличились Марат Хуснутдинов и Данил Авершин.
«Витязь», набрав 22 очка, сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел восьмое поражение подряд и с 26-ю очками находится на девятом месте на Западе.

Следующий матч ХК «Витязь» также проведёт в гостях с «Сочи».

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#кхл
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