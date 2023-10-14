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Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи

14 октября 2023, 13:34
Фото :istockphoto / sportpoint

Фото :istockphoto / sportpoint

Брат норвежского лыжника Нортуга обвиняет россиянина Александра Большунова во лжи.
Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.

Спортсмен утверждает, что это может быть одним из способов оказания давления на участников сложившейся ситуации. С Нортугом согласен олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тёнсет.

«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — уверяет Тёнсет.
В мае совет FIS продлил отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

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#спорт
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Стартовала регистрация на истринский забег «Народный трейл»
13 октября 2023, 22:39

Фото: Минсельхозпрод МО

На Истринской сыроварне Олега Сироты 4 ноября вновь состоится забег «Народный трейл». В нём смогут принять участие бегуны разных возрастных категорий и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
На соревнованиях будут представлены дистанции для юных участников - на 500 и 1 тыс м под названием «Детская тыквочка» и «Детская тыква». Для взрослых бегунов подготовили дистанции в 5 км «Фермерский пятак», 10 км «Дружная десятка» и 20 км «Урожайная двадцатка».
 
Для участников забега и болельщиков подготовят раздевалки и камеры хранения. На территории будут работать фотозоны, фудкорт, и пункты питания с фермерским сыром.
 
Летом забег проводили под названием «Сырный трейл». Он собрал 700 бегунов из 20 городов России.
 
Найти всю информацию о забеге и зарегистрироваться можно по ссылке

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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска

Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале

В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
 
#минсельхозпрод мо
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#регистрация
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#ферма
#сыр
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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска
13 октября 2023, 22:30

Фото: Минспорт МО

В Наро-Фоминске после масштабного капремонта открыли стадион спорткомплекса «Трудовые резервы». В честь этого события ветераны футбольного клуба «Спартак» сыграли с жителями города, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спорткомплекс «Трудовые резервы» – знаковое место для Наро-Фоминска. После 15-летнего запустения здесь вновь звучит детский смех. Капремонт проводили в два этапа. В прошлом году завершилось восстановление ФОКа, где сейчас занимаются и дети, и взрослые, а сегодня мы открываем стадион», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
На территории комплекса появилось современное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и прыжковой ямой, трибуны, освещение, табло, универсальная игровая площадка. 

Работы проводили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 
Главным пунктом программы открытия объекта стал матч на обновленном поле ветеранов ФК «Спартак» и любительской сборной городского округа. На поле вышли такие прославленные футболисты, как Ринат Дасаев, Рамис Мамедов, Владимир Бутиевский, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин и многие другие. 
 
Тренером спартаковцев стал бронзовый призёр Олимпиады 1980 года, чемпион и призёр чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР, восьмикратный чемпион и трехкратный обладатель Кубка России Олег Романцев. Комментировал игру спортивный обозреватель Евгений Ловчев
 
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу спартаковцев. 

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#минспорт мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#стадион
#капремонт
#наро-фоминск
#футбол
#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
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Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале
13 октября 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизацию спортивно-физкультурного центра спортшколы «Гвардия» в Волоколамске планируют завершить в феврале. Ход строительства и ремонта спортивных объектов городского округа проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Центр был построен в 1975 году, и это первый для него капитальный ремонт. 
«Почти за 50 лет у нас был только один косметический ремонт – в 1992 году. Но сейчас, наконец, проходит капремонт. От сооружения останутся только несущие конструкции – по большому счёту, это новый объект. У нас будут заниматься футболисты, теннисисты, волейболисты, разместится тренажёрный зал», – сообщил директор СШ «Гвардия» Максим Трубкин.
В здании заменят крышу, деревянные конструкции стен, пол спортзала, обновят систему отопления, установят новую вентиляцию. В здании появятся новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет и гардеробная. 
 
В следующем году запланировано также обновить футбольное поле на стадионе «Центральный».
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#спорт
#подмосковье
#московская область
#волоколамск
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В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
13 октября 2023, 16:21

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Реконструкция стадиона «Текстильщик» в Волоколамске выполнена на 70%. Об этом доложил глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу проверил ход строительства и ремонта спортивных объектов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Подрядная организация уже завершила все подготовительные работы: сняли верхний слой грунта, демонтировала старые столбы освещения, выполнили уплотнение основания спортивного ядра. Рабочие завезли песок и уложили на футбольном поле геотекстиль. Смонтировали мачты освещения, завершили установку ливневых колодцев», – рассказал Сылка.  
По словам главы муниципалитета, сейчас строители приступили к укладке искусственной травы и монтажу ограждений вокруг баскетбольной площадки. С июля на стадионе начали делать первое в Волоколамске футбольное поле с искусственным покрытием.

Стадион был построен в 60-х годах и требовал полной реконструкции. Там сделают искусственный газон, разметку, три беговые дорожки, освещение, универсальную спортивную площадку, а также трибуны на 112 мест. Завершён капремонт административно-бытового корпуса.

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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Новый ФОК с крытым катком в Волоколамске откроют в феврале – марте
13 октября 2023, 15:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске планируют сдать в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале 2024 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью городского округа. ФОК возведён уже на две трети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледовая арена уже в неплохой готовности. На 23 февраля или 8 марта мы её откроем. Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске большой запрос на спортивные объекты, тут работает футбольная школа. Здесь присутствуют детские тренеры. Я с большим уважением отношусь к тем, кто посвятил жизнь детям, их воспитанию», – сказал Воробьёв.
Вскоре жители округа смогут круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием недалеко от дома, а не ездить в Клин или Шаховскую. Площадь катка в ФОКе – 60 х 28 м. Трибуна рассчитана на 230 мест. Для хоккеистов имеется отдельный зал для отработки бросков.
«Помимо ледовой арены у нас будут раздевалки, душевые, зал, чтобы заниматься на тренажёрах. Также здесь будут расположены зоны отдыха, кафе. Сейчас идут отделочные работы. Уже полностью выполнены стяжки, создан тепловой контур, сделаны кровля и фасады. Через три недели начнём намораживать лёд», – сказал исполнительный директор строительной компании «Ойкумена» Роман Мирошников
Он добавил, что Федерация фигурного катания России помогла найти для работы в ФОКе тренеров, в том числе в других регионах. Проводится подбор специалистов по хоккею, кёрлингу и шорт-треку. 
«Мы с супругой в фигурном катании почти 20 лет. Работали в Забайкалье, в Бурятии. Сейчас нам предложили переехать в Подмосковье, предоставили жилье, а для дочки – место в школе. Постараемся применить свой опыт здесь. Набираем детей с трёх лет. Кроме того, будут любительские группы для взрослых», – рассказал тренер Игорь Харабара.
«У меня большой игровой опыт в российских лигах – молодёжных и взрослых. Я играл в клубе «Сочи», в Америке, в Чехии. Последние годы работаю тренером. Сюда я планирую перевезти семью. Моя супруга – спортивный врач и будет помогать мне», – поделился планами тренер по хоккею Никита Шпаков
В ФОКе также предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников спортивного клуба инвалидов «Олимп». Планируется проводить сеансы массового катания на коньках. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до 800 человек.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#волоколамск
#фок
#спорт
#строительство
#подмосковье
#московская область
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МОК включит в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта
13 октября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Wirestock

Негативный фон вокруг Олимпиады 2024 года в Париже и вопрос допуска к соревнованиям российских атлетов держит в напряжении чиновников Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, они готовы объявить о новых видах спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
В программу главных стартов четырехлетия войдут такие «популярные» во всем мире виды спорта, как сквош, крикет, флаг-футбол, лакросс и бейсбол. Если о бейсболе мы что-то слышали, а крикет даже видели в кино о старой доброй Англии, то остальные нововведения выглядят довольно загадочными.

Судя по всему, МОК неустанно старается угодить своим зажиточным клиентам из англоязычных стран. Указанные виды спорта известны большей частью только в Великобритании, США и Канаде. Исключение представляет собой бейсбол, который очень популярен в Индии. Окончательное решение о включении новых видов спорта будет принято на сессии МОК, которое пройдет с 15 по 17 октября как раз в Индии, но спортивные чиновники не сомневаются в положительном исходе.

Однако во многих государствах уровень информированности о данной пятерке видов спорта, которые, по мнению МОК, являются массовыми и достойны быть представленными на Олимпиаде, варьируется от «что-то слышали» до полного незнания типа «это название какого-то блюда?». Но решать не им.

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#флаг
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#чиновники
#мок
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Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре
13 октября 2023, 14:52

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал восстановление полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева и отметил, что спортсмен вряд ли вернётся в ноябре.
«Примерных сроков восстановления пока нет. <…> Скорее всего, в ноябре не вернётся. Но я не врач, не могу точно сказать», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил перелом плюсневой кости, сейчас он продолжает восстановление.

Ранее нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.

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#спорт
#футболист
#травма
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Тренер Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»
13 октября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Камеруна, отметив достойную игру наших спортсменов.
«Сборная России выглядела достойно против Камеруна. Наконец-то мы увидели контуры национальной команды. Играли все лучшие футболисты. Мне показалось, что Камерун создал большое количество моментов, а в обороне сборная России сыграла не так надёжно, как хотелось бы. Создавалось ощущение, что нападающий хотел между ног несколько раз забить Сафонову», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он подчеркнул, что во время игры нельзя позволять создавать ситуации для соперника с выходом один на один.

По его мнению, сборная России в матче показала себя в оптимальном составе, в то время как для команды Камеруна это был просто товарищеский матч, на котором они отдохнули.

Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла Камерун.

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#спорт
#матч
#игры
#сборная россии
#футбол
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Подмосковные яхтсмены выиграли золото и бронзу на чемпионате России
13 октября 2023, 14:12

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по парусному спорту среди неолимпийских классов яхт. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В классе «лазер-радиал» у мужчин золотую медаль взял Виктор Пильгунов. Бронзы в том же классе завоевал Вячеслав Удалов. Оба яхтсмена представляют городской округ Долгопрудный.

Чемпионат проходил в Сочи и завершился 13 октября.

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