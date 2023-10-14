Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи

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Брат норвежского лыжника Нортуга обвиняет россиянина Александра Большунова во лжи.
Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились».
Спортсмен утверждает, что это может быть одним из способов оказания давления на участников сложившейся ситуации. С Нортугом согласен олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тёнсет.
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«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.
«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — уверяет Тёнсет.В мае совет FIS продлил отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления.
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Мария Фирсова