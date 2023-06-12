Новак Джокович установил мировой рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема

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В финальном матче «Ролан Гаррос» 2023 года Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
Кроме того, благодаря этой победе Джокович снова возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP), на вершине которого он в общей сложности провел уже 387 недель. Это абсолютный рекорд в истории мирового тенниса — как мужского, так и женского.
«Радио 1» ранее сообщало, что в первом же свое матче на «Ролан Гаррос» в этом году Новак Джокович оставил послание на экране видеокамеры с призывом остановить насилие в Косово.