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Новак Джокович выиграл 40-й турнир Masters за карьеру, обновив свой же рекорд

06 ноября 2023, 00:54
Фото: РИА Новости/Александар_Джорович

Фото: РИА Новости/Александар_Джорович

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро, сообщает РБК. Таким образом, он одержал на «Мастерсах» уже 40 побед за карьеру, обновив тем самым собственный же рекорд (у его ближайшего преследователя по этому показателю, испанца Рафаэля Надаля — всего 36 побед).

В финальном матче в Париже Джокович со счётом 6:4, 6:3 победил болгарина Григора Димитрова. В нынешнем теннисном сезоне это лишь вторая победа для серба: в августе он выиграл соревнования в американском Цинциннати, победив в финале испанца Карлоса Алькараса (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)).

Однако, несмотря на это, Джокович продолжает удерживать за собой звание первой ракетки мира, лидируя в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь, после парижского триумфа, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого Шлема. Серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея.

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#сербия
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Циципас объяснил, почему в теннисной элите так много игроков с русскими корнями
05 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Греческий теннисист Стефанос Циципас порассуждал на тему того, почему в мировую теннисную элиту входит так много игроков с русскими корнями. Он предположил, что дело в дисциплине, привитой родителями, выросшими в Советском Союзе.
На Итоговый чемпионат АТР в этом году квалифицировались восемь теннисистов, показавших наилучшие результаты на протяжении сезона, передает Sports.ru. Из них четверо либо россияне, как Даниил Медведев и Андрей Рублев, либо имеют русские корни, как Александр Зверев, выступающий за Германию, и сам Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.

На пресс-конференции после полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Париже грек, к слову, дважды выходивший в финал турниров «Большого шлема» высказал предположение, что дело в дисциплине и характере, которые прививали своим детям их родители, выходцы из СССР. Он отметил, что жизнь в Советском Союзе была непростой и людям приходилось бороться за достижение своих целей. Это закаляло, давало внутренний стержень. Циципас сказал, что замечает это на примере своей мамы. Он полагает, что в какой-то степени это передалось их детям. По крайней мере, для него самого это было частью воспитания в детстве, заключил греческий теннисист.

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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и снова возглавил турнирную таблицу РПЛ
05 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Rost-9D

В воскресенье днем в матче 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. Краснодарцы набрали 31 очко и на два балла опережают идущий вторым «Зенит» .
Питерцы менее суток возглавляли чемпионскую гонку, обыграв накануне калининградскую «Балтику» на поле соперника со счетом 2:0. Сегодня «Краснодар» вернул себе лидерство, передает «Российская газета». Первый гол краснодарцев на 16-й минуте записал на свой счет лучший бомбардир клуба Джон Кордоба. Этот мяч стал для колумбийского нападающего седьмым в этом чемпионате. Во втором тайме на 74-й минуте второй гол забил вышедший на замену нигериец Олакунле Олусегун. В оставшееся время «Крылья Советов» сумели отыграть один мяч — на 85-й минуте его забил Владимир Писарский. Но на большее самарцев не хватило.

«Краснодар» захватил лидерство с начала чемпионата, воспользовавшись осечками забуксовавшего на старте «Зенита». Но затем питерцы набрали чемпионский ход и почти ликвидировали отставание в семь очков от «быков». В следующем туре команды встретятся между собой в Санкт-Петербурге. Этот матч и определит, какой клуб станет победителем первого круга чемпионата.

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#краснодар
#футбол
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Юношеский турнир по боксу прошел в Дубне в День народного единства
05 ноября 2023, 16:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

4 ноября, в День народного единства в Дубне на базе спортивного клуба «Золотая перчатка» состоялся юношеский турнир по боксу памяти Г. Н. Прохорова. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 12 городов нашей страны.
Всего за победу в турнире сражались 104 боксера из Дубны, Москвы, Долгопрудного, Дмитрова, Талдома, Солнечногорска, Клина, Высоковска, Хотькова, Твери, Конакова и Кимр. Выступая на торжественном открытии соревнований, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров пожелал юным спортсменам наилучшим образом проявить себя на ринге и показать все то, чему научили их тренеры.



Соревнования проходили во Дворце спорта «Радуга». Руководитель администрации Дубны также отметил, что бокс формирует силу духа, мужество и характер, которые пригодятся ребятам во взрослой жизни.

Победу в командном первенстве одержали юные спортсмены из Дубны. Призы победителям вручал почетный гость турнира, заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦСКА, уроженец Дубны Константин Новиков.

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#тренер
#бокс
#соревнования
#ссср
#спортсмены
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Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ
Андрей Аршавин назвал воронежский «Факел» открытием нынешнего сезона РПЛ
05 ноября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший футболист питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал клубы, которые являются открытиями нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его взгляд, это воронежский «Факел» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
В разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал игру «Факела» в Грозном против «Ахмата» в рамках 14-го тура РПЛ, в котором воронежцы победили со счетом 2:1. Он отметил, что клуб из Чечни всегда удачно играет на своем поле, но «Факел» сейчас набрал такой ход, что грозненцы, даже открыв счет, не смогли сдержать соперника и упустили победу.

Отметил Аршавин и удачную игру «Пари НН». Бывший футболист считает, что ЦСКА не будет просто в матче с нижегородцами в продолжающемся 14-м туре. Он считает нынешний чемпионат более интересным, чем предыдущие, когда «Зенит» со старта турнира создавал солидный отрыв от соперников и спокойно «докатывал» до чемпионства.

В этом году питерский клуб забуксовал в первых турах, что позволило уйти вперед «Краснодару», создав отрыв в семь очков от чемпиона пяти последних сезонов. Потом «Зенит» набрал приличный ход и после вчерашней победы над «Балтикой» уже клуб из Санкт-Петербурга стал промежуточным лидером чемпионата. «Краснодар» в этом туре принимает на своем поле самарские «Крылья Советов».

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#клуб
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#счёт
#рпл
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#футболист
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«Зенит» стал лидером РПЛ, обыграв «Балтику»
04 ноября 2023, 21:13

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче с калининградским ФК «Балтика» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Лента.ру».
Матч прошёл на домашнем стадионе калининградской команды и завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Отличились нападающий Иван Сергеев и форвард Матео Кассьерра.

По результатам матча, «Зенит» с 29 очками занял лидирующее место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 очками размещается на 15-й строчке. 

Следующий матч «Зенита» состоится 11 ноября. Команда сыграет с «Краснодаром» на Газпром Арене с Санкт-Петербурге. 

А «Балтика» 12 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом» на их стадионе. 

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#рпл
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Защитник «Факела» Кудряшов получил травму головы во время матча с «Ахматом»
04 ноября 2023, 20:38

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Защитнику воронежского футбольного клуба «Факел» Фёдору Кудряшову потребовалась медицинская помощь во время матча с грозненским ФК «Ахмат».
Уточняется, что на 55-минуте матча, который прошёл на стадионе в Грозном, Кудряшов получил удар плечом по голове от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

Кудряшов не смог самостоятельно подняться и позвал на помощь. Прибывшие на поле медицинские работники вывели футболиста. 

Уточняется, что вместо него матч 14-го тура Российской премьер-лиги завершал Игорь Калинин.

Напомним, что матч завершился со счётом 1:2 в пользу воронежского клуба. Это стала третья подряд победа для «Факела» в РПЦ. В то время как «Ахмат» четвёртый раз подряд терпит поражение.

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#спорт
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#воронеж
#чечня
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Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»
04 ноября 2023, 19:56

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над «Ахматом» из Грозного в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 1:2 в пользу гостей. 

Уточняется, что это третья подряд победа «Факела» в РПЛ. А «Ахмат» потерпел четвёртное поражение подряд.

В составе грозненской команды отличился Дарко Тодорович. А у воронежского клуба забили голы Евгений Марков и Вячеслав Якимов. 

Отмечается, что на 55-й минуте матча защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов получил удар плечом в голову от игрока «Ахмата» Мохамеда Конате. Воронежскому футболисту потребовалась помощь врачей. Подоспевшие медицинские работники вывели его с поля. Игрока заменил Игорь Калинин.

По результатам матча, «Факел» стоит на 9-й строчке в рейтинговой таблице (18 очков), а «Ахмат» – на 13-й позиции с 12 очками.

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#футбол
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#чечня
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Юные самбисты из Жуковского завоевали медали на турнире «Кубок лучшего тренера»
03 ноября 2023, 20:38

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Молодые самбисты из подмосковного Жуковского успешно выступили на детско-юношеском турнире «Кубок лучшего тренера», завоевав там медали. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место завоевал Святослав Вербицкий, на втором месте оказался Алтынбек Шабданов, третье место поделили между собой Тимофей Трапезин, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.

Отмечается, что соревнования проходили в Реутове.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире. Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников.

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Умер двукратный Олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Швейцарии на 92-м году жизни умер двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой они завоевали золото зимних Олимпиад в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год).
После окончания спортивной карьеры Белоусова и Протопопов не расстались с фигурным катанием. Они работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 году, находясь на гастролях в Швейцарии, спортсмены попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться на родину. Свое решение они объяснили тем, что в СССР им не давали развиваться дальше. Белоусова и Протопопов же не хотели бросать спорт и верили, что за границей их талант будут ценить по достоинству.

Белоусову и Протопопова лишили звания заслуженных мастеров спорта СССР, их имена вычеркнули из всех спортивных справочников, рассказывающих об олимпийских успехах страны. Их в открытую стали называть предателями. 

25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, пара прилетела в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. В ноябре 2005 года они снова посетили Россию по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Присутствовали на Олимпиаде 2014 в Сочи, давали неоднократные интервью. В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами», вызвав овации зрителей.

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