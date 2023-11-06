Новак Джокович выиграл 40-й турнир Masters за карьеру, обновив свой же рекорд

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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро, сообщает РБК. Таким образом, он одержал на «Мастерсах» уже 40 побед за карьеру, обновив тем самым собственный же рекорд (у его ближайшего преследователя по этому показателю, испанца Рафаэля Надаля — всего 36 побед).
Однако, несмотря на это, Джокович продолжает удерживать за собой звание первой ракетки мира, лидируя в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь, после парижского триумфа, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого Шлема. Серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея.
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