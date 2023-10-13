Новый ФОК с крытым катком в Волоколамске откроют в феврале – марте

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске планируют сдать в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале 2024 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью городского округа. ФОК возведён уже на две трети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледовая арена уже в неплохой готовности. На 23 февраля или 8 марта мы её откроем. Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске большой запрос на спортивные объекты, тут работает футбольная школа. Здесь присутствуют детские тренеры. Я с большим уважением отношусь к тем, кто посвятил жизнь детям, их воспитанию», – сказал Воробьёв.Вскоре жители округа смогут круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием недалеко от дома, а не ездить в Клин или Шаховскую. Площадь катка в ФОКе – 60 х 28 м. Трибуна рассчитана на 230 мест. Для хоккеистов имеется отдельный зал для отработки бросков.
«Помимо ледовой арены у нас будут раздевалки, душевые, зал, чтобы заниматься на тренажёрах. Также здесь будут расположены зоны отдыха, кафе. Сейчас идут отделочные работы. Уже полностью выполнены стяжки, создан тепловой контур, сделаны кровля и фасады. Через три недели начнём намораживать лёд», – сказал исполнительный директор строительной компании «Ойкумена» Роман Мирошников.Он добавил, что Федерация фигурного катания России помогла найти для работы в ФОКе тренеров, в том числе в других регионах. Проводится подбор специалистов по хоккею, кёрлингу и шорт-треку.
«Мы с супругой в фигурном катании почти 20 лет. Работали в Забайкалье, в Бурятии. Сейчас нам предложили переехать в Подмосковье, предоставили жилье, а для дочки – место в школе. Постараемся применить свой опыт здесь. Набираем детей с трёх лет. Кроме того, будут любительские группы для взрослых», – рассказал тренер Игорь Харабара.
«У меня большой игровой опыт в российских лигах – молодёжных и взрослых. Я играл в клубе «Сочи», в Америке, в Чехии. Последние годы работаю тренером. Сюда я планирую перевезти семью. Моя супруга – спортивный врач и будет помогать мне», – поделился планами тренер по хоккею Никита Шпаков.В ФОКе также предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников спортивного клуба инвалидов «Олимп». Планируется проводить сеансы массового катания на коньках. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до 800 человек.
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