Новый ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроют в декабре

Фото: телеграм-канал Руслана Заголовацкого
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроется в декабре. Возведение объекта близится к завершению, сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.
«Уже готово основание для льда, установлены трибуны, сделаны пандусы и платформы для просмотра матчей маломобильными группами населения. Сейчас идёт косметическая отделка в главном вестибюле, раздевалках с саунами и на втором этаже. Там разметим тренировочные залы и буфет», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.Строительство спортивного комплекса началось летом прошлого года. В ноябре планируется получить заключение об окончании строительства, чтобы в декабре открыть ФОК.
Читайте также:
БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября
Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
Подмосковные самбисты взяли две медали международного турнира
Лора Луганская