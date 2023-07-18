Новый ФОК в Реутове планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
«Этот масштабный объект – единственный в Московской области, который достраивается за частные инвестиции без привлечения муниципальных, региональных или федеральных средств. Уверен, что ФОК будет пользоваться популярностью у жителей. В новом здании 3 тыс кв метров из общей площади 13 тыс «квадратов» станут муниципальными», – сказал Каторов.Он пояснил, что часть просторных помещений будет предоставлена спортшколе, которая сейчас располагается на улице Победы. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместится несколько бассейнов, в том числе под открытым небом, зоны отдыха, силовые тренажёры, комплекс бань, кафе, спортзалы и многое другое. Ввести в ФОК в эксплуатацию планируется в будущем году.
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