Нурмагомедов объявил, что навсегда порвал с ММА

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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил в социальных сетях о том, что он навсегда порвал с миром смешанных единоборств (ММА).
«То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — объяснил Хабиб, попросив своих поклонников с пониманием отнестись к его решению.Также Нурмагомедов поздравил нынешнего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева с тем, что тот 21 октября защитил свой титул в матче-реванше с австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире в Абу-Даби. В первом бою Ислам выиграл единогласным решением судей, на этот раз ему понадобился всего один раунд, чтобы пробить мощнейший хай-кик (удар ногой в голову), который отправил Волкановски в нокаут.
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Артем Путинцев