Обозреватель Вайцеховская: «Нейтрализатором нагрузок большого спорта является результат»

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала свою точку зрения о том, что сейчас происходит в фигурном катании.
«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок и травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость. Логика здесь проста: «Я же дошёл до своей цели? Значит, всё то, что со мной происходило, было вполне оправданным», — приводит RT текст сообщения Вайцеховской.
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