Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу

Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу

22 ноября 2023, 21:49
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Москве прошёл турнир по бодибилдингу GRAND PRIX NBC 9 Федерации современного бодибилдинга и фитнеса.
В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178+ сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.

Чемпион Олег Дедов является инструктором МАУ «Спортклуб Кашира».


Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».

Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.

Читайте также:

Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу

В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»

Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»
#кашира
#спорт
#спортсмены
Читайте нас в
Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу
22 ноября 2023, 21:30

Фото: администрация городского округа Кашира

4 ноября в Ступино состоялся Открытый турнир по волейболу.
Он был посвящён Дню народного Единства. В турнире принимали участие 4 женские команды: «Кашира», «Ступино», «Озеры» и «Спутник» из города Донской (Тульская область).

Игры проходили по круговой системе. В упорной борьбе волейболистки «Каширы» заняли 1 место. Тренирует девушек Ирина Соколова на базе Дворца спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева». Администрация Каширы поздравляет спортсменок.

Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».

Читайте также:

В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»

В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы

Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»
#кашира
#новости
#новости подмосковья
#спорт
#волейбол
Читайте нас в
Юные фигуристки из Жуковского завоевали медали на соревнованиях в Сергиевом посаде
22 ноября 2023, 19:50

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные фигуристки, воспитанниц спортивной школы «Метеор» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях в Сергиевом Посаде. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсменкам удалось завоевать медали. Так, первое место заняли Вероника Благий, выполнившая норматив первого юношеского разряда с первого раза (и, соответственно, завоевавшая его), а также София Смирнова. Отмечается, что последняя завоевала лидирующее место в номинации «Юный фигурист».

Кроме того, третье место досталось Алисе Сундуковой. Так, юная спортсменка завоевала второй юношеский разряд.

Уточняется, что тренером-преподавателем девочек является Марина Качаева.

Читайте также:

В Серпухове прошло награждение победителей мотосоревнований по итогам сезона

Волейболистки «Заречья-Одинцова» победили в Курске, уступая по ходу матча

Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске
#турнир
#спортсмены
#фигурист
#жуковский
#подмосковье
Читайте нас в
Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер
22 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборную Франции, возможно, снимут с ЧМ до 17 лет из-за спортсмена, заигранного за Нигер.
Сборную Франции по футболу могут дисквалифицировать с ЧМ среди игроков до 17 лет из-за того, что в матче участвовал нападающий Янис Иссуфу. Он ранее был заигран за команду Нигера U-17, пишет Foot Mercato.

Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).

Решение о дисквалификации вынесут, если соперники сборной Франции обратятся с протестом. Команда Буркина-Фасо, которая выступает с французами на групповом этапе, может обратиться в ФИФА.

Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.

Читайте также:

На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов

Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру

Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
#франция
#футбол
#спорт
#новости
#спортсмены
Читайте нас в
Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
22 ноября 2023, 18:52

Фото: istockphoto/PeopleImages

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров играл в теннис с протезом правой руки.
Спортсмен разместил видео в своём Telegram-канале. Первые несколько ударов у спортсмена не получились — он уронил ракетку на корт. Но потом Костомаров начал наносить удачные удары по мячу. 

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Роман Костомаров. 
16 ноября Роман Костомаров вновь посетил больницу в Коммунарке, куда попал в тяжёлом состоянии в январе. 

«Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — рассказал спортсмен. 
Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.

Читайте также:

Роман Костомаров провёл тренировку по боксу

Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину
#спорт
#спортсмены
#фигурное катание
#новости
#общество
Читайте нас в
Футболист Сенников: Мостовой станет топ-тренером
22 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что тренер Александр Мостовой может стать топовым.
«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он ещё не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

А сам бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявлял, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич. Он пояснял, что Ивич сам некогда играл в футбол и очень хорошо знает, как всё устроено изнутри в этом спорте.

Читайте также:

Мостовой назвал Ивича лучшим тренером

Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»
#спорт
#футбол
#человек
#рпл
Читайте нас в
В Серпухове прошло награждение победителей мотосоревнований по итогам сезона
22 ноября 2023, 17:31

Фото: Валерий Гореловский

В Серпухове состоялась церемония награждения победителей соревнований Федерации мотоциклетного спорта России по итогам сезона. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Торжественное награждение прошло в Event-пространстве «Atmosphere Moscow».

За вклад в развитие мотоциклетного спорта России был награжден тренер по мотокроссу спортивной школы «Зубрёнок» Дмитрий Семенков.

«Так получилось, что на финальных соревнованиях сезона на острове «Русский» в Серпухове собралось рекордное количество участников. Гонка собрала много положительных отзывов от спортсменов, вступивших в Федерацию мотоциклетного спорта, и очень приятно, что Федерация приняла такое решение, выделив нас среди лучших организаторов России» — поделился  награждение Дмитрий Семенков.

За прошедший сезон тренер провел 12 соревнований и вывел их на новый уровень организации. Это помогло привлечь в гонке на острове «Русский» 340 спортсменов.

Кроме этого, он отметил, что в планах у серпуховской команды «Красные Крылья» на этот год, поучаствовать в международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок содружества».

Читайте также:

Серпуховские педагоги участвуют в конкурсе «Педагогическое мастерство-2024»

Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре

В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца
#серпухов
#тренер
#зубр
#гонка
#развитие
#мотокросс
#спортсмены
#подмосковье
Читайте нас в
Тренер Игнатьев заявил об обязанности сборной РФ выигрывать у Кении и Кувейта
22 ноября 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что сборная России обязана выигрывать у таких команд, как сборные Кении Кувейта.
Он отметил, что необходимо вновь возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.

«Я даже представить не мог, как можно с Кенией сыграть вничью или с Кубой. Это же абсурд! Мы должны обыгрывать их, потому что явно сильнее и Туркмении, и Таджикистана, и Узбекистана, и Кувейта. Потенциально сильнее. У нас лучше стадионы, больше зарплаты футболистов, лучше организация — и это все должно приносить свои плоды», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.

Читайте также:

На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов

Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой
#спорт
#мнение
#игры
#рф
#футбол
Читайте нас в
Подмосковные боксёры примут участие в первенстве мира
22 ноября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три боксёра из Московской области выступят на первенстве мира. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спрота Московской области.
На первенстве мира среди юношей и девушек 15-16 лет три боксера из Подмосковья выступят в составе национальной сборной России.

Турнир пройдет в Ереване с 23 ноября по 5 декабря. Всего участие примут 574 боксёра из России, Сербии, Афганистана, Бельгии, Боливии, Болгарии, Хорватии, Кубы, Дании, Эквадора, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Марокко, Румынии и многих других стран.

Московскую область на первенстве представят Арсений Жильцов из Подольска в весовой категории до 50 кг, Ян Богданов из Чехова в категории выше 80 кг и  Кира Леонова из Серпухова в весе до 60 кг.

Стоит отметить, что турнир проведут впервые после перерыва с 2015 года.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске

Юная дзюдоистка из Красноармейска вошла в состав сборной России по дзюдо

Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
#подмосковье
#турнир
#бокс
#спортсмены
#сборная россии
#московская область
#первенство
Читайте нас в
В Московской области пройдет международная серия заплывов Swimcup
22 ноября 2023, 11:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдет шесть заплывов международной серии Swimcup по плаванию в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые в России международные соревнования Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдут в Раменском и Рузе.

Серии заплывов продлятся с ноября по апрель 2024 года. Свыше 400 спортсменов примут участие в заплывах.


«Сезон на закрытой воде обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. <…> Уже зарегистрированы почти все слоты на ноябрьские и декабрьские старты. Такой интерес к заплывам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране <…>», – отметил многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.

Кроме этого, первый заплыв пройдет уже 26 ноября в городском округе Раменское в бассейне «Сатурн». Начало соревнований в 12:30.

Читайте также:


Волейболистки «Заречья-Одинцова» победили в Курске, уступая по ходу матча

Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске

Юная дзюдоистка из Красноармейска вошла в состав сборной России по дзюдо
#раменское
#соревнования
#подмосковье
#плавание
#спортсмены
Читайте нас в
Достижения.рф