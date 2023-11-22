Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Чемпион Олег Дедов является инструктором МАУ «Спортклуб Кашира».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.
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