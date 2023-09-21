Олег Прокудин из Реутова стал серебряным призёром на чемпионате мира в Бельгии

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Серебряную медаль на первом чемпионате мира по гонкам с препятствиями завоевал Олег Прокудин из подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Гимнаст и ниндзя Олег Прокудин из Реутова стал участником первого официального чемпионата мира по гонкам с препятствиями в Бельгии. Выступил удачно – вошёл в число призёров. На короткой дистанции среди спортсменов возрастной категории 10-11 лет завоевал серебро.
Чемпионат прошёл с 14 по 17 сентября в городе Генк. В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Российскую делегацию представляли как спортсмены-любители, так и сборная команда страны. Сборная выступила под нейтральным флагом. При этом удостоилась двух золотых медалей и стала чемпионом мира в командной гонке. Серебряная медаль Олега Прокудина из Реутова – одна из шести наград российских спортсменов.
Участие наших спортсменов на крупнейших международных стартах – также одно из направлений и приоритетов федерации. Возможность выступить на чемпионате мира в Бельгии, а до этого на Европе в Венгрии, несомненно, одно из достижений Федерации гонок с препятствиями. Это один из редких на сегодня видов спорта, где ограничения для нас минимальные.
В России гонки с препятствиями как официальный вид спорта признаны в 2019 году. Это один из видов спорта в стране, национальную сборную которого официально пригласили на важный международный чемпионат.
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Чемпионат прошёл с 14 по 17 сентября в городе Генк. В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Российскую делегацию представляли как спортсмены-любители, так и сборная команда страны. Сборная выступила под нейтральным флагом. При этом удостоилась двух золотых медалей и стала чемпионом мира в командной гонке. Серебряная медаль Олега Прокудина из Реутова – одна из шести наград российских спортсменов.
В России гонки с препятствиями как официальный вид спорта признаны в 2019 году. Это один из видов спорта в стране, национальную сборную которого официально пригласили на важный международный чемпионат.
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Лора Луганская