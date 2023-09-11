Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов

Фото: iStock/PeopleImages
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.
Напомним, в конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.
Ранее Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, которые она завоевала с 2013 по 2017 год. В частности, Каширина лишилась трех титулов чемпионки мира, трех титулов чемпионки Европы и некоторых других крупных побед на различных международных турнирах.
Читайте также:
CAS лишил российскую штангистку Каширину всех титулов
Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство ПКР
Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство
Напомним, в конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.
Читайте также:
CAS лишил российскую штангистку Каширину всех титулов
Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство ПКР
Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство
Екатерина Коршунова