Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024

Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024

Глава ОКР: олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024
05 октября 2023, 16:44
Фото: iStock/Cassia Bars

Фото: iStock/Cassia Bars

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
Поздняков пояснил, что речь идет о тех спортсменах, которые отказались выступать в нейтральном статусе. Первыми выплаты получат спортсмены по летним видам спорта.

Сообщается, что 500 тысяч рублей получат золотые медалисты, 350 тысяч — серебряные медалисты, 250 тысяч рублей — бронзовые. Участники Олимпийских игр получат 150 тысяч рублей.


Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года.

Читайте также:

МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году

Тренер Винер назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян

WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе
#выплаты
#допинг
#спортсмены
#нарушение
#россияне
#мок
Читайте нас в
Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
05 октября 2023, 15:47

Фото: Минспорта МО

8 октября в Можайском городском округе пройдёт экологический велозаезд «ЧистоВело». Он станет четвёртым стартом сезона в рамках серии Gran Fondo в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Как отметили в министерстве, заезд Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены многочисленные памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны, братские могилы. В центре поля находится главное здание военно-исторического музея.
 
Заезд состоится в преддверии Российского экологического форума. В месте его проведения будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон, организованы раздельный сбор отходов и экопросветительские мероприятия.
 
Для участников подготовлено четыре дистанции – 10 км (для детей с родителями), 20, 40 и 60 км (для взрослых). На трассе будут установлены точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.
 
Регистрация участников доступна на сайте Gran Fondo и может быть закрыта по достижении лимита.

Читайте также:

Подмосковные самбисты взяли две медали международного турнира

В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд

Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо


 
#минспорта мо
#велозаезд
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковные самбисты взяли две медали международного турнира
05 октября 2023, 15:33

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали международных соревнований по самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В весовой категории свыше 98 кг победил Степан Солдатенков. А Эльмира Кахраманова стала серебряным призёром в весовой категории до 59 кг. Это был важный старт для Эльмиры перед предстоящим чемпионатом мира, который пройдёт в Ереване с 9 по 13 ноября.
 
Оба спортсмена – воспитанники подмосковного «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»
 
Международные соревнования по самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан» прошли в Казани. В столице Татарстана собрались сильнейшие борцы из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Беларусь, Монголии и других стран.

Читайте также:

В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд

Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо

Подмосковные спортсмены стали призёрами международной Спартакиады пенсионеров



 

 
#минспорт мо
#самбо
#турнир
#спортсмены
#казань
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Врач Зоткин оценил травму Фернандеса
Врач Зоткин усомнился в окончании карьеры Фернандеса из-за травмы
05 октября 2023, 14:31

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин заявил, что травма 33-летнего защитника «Зенита» Марио Фернандеса, а именно повреждение боковой связки колена, скорее всего не приведёт к окончанию карьеры спортсмена.
«Сроки восстановления Фернандеса? Смотря какое повреждение. Они бывают легкой и средней степени, а бывает разрыв. <…> Думаю, что окончание карьеры маловероятно. Всё зависит от физиологии человека. Боковая связка зарастет, и все. Образуется мозоль, и будет работать колено», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Зоткин.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение о том, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» рано называть ошибочным, поскольку через некоторое время полузащитник может начать выходить в основном составе.

Читайте также:

Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах
#спорт
#мнение
#футбол
#врач
#спортсмены
Читайте нас в
Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»
05 октября 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение о том, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» рано называть ошибочным, поскольку через некоторое время полузащитник может начать выходить в основном составе.
«Ещё рано называть переход Захаряна ошибкой. Идёт адаптация к команде. Тренер хочет от него определенных результатов, пока он их не получил. Ясно, что это непростая ситуация для Арсена, всё протекает, я бы сказала, негладко. Но через месяц-два его можно ждать в основном составе», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Российский полузащитник Арсен Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» перенёс коронавирус, успел восстановиться, но получил мало игровой практики. При этом, в этом сезоне Арсен Захарян трижды выходил на замену в составе «Реал Сосьедада».

Читайте также:

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах

ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО
#спорт
#переход
#футбол
Читайте нас в
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России
04 октября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Матч, проходивший на домашнем стадионе «Динамо» завершился со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».

В игре особо отличились три футболиста выигравшей команды: Бителло (на 42-ой минуте), Даниил Фомин (на 45 минуте) и Иван Зазвонкин (90 6).

Ранее, в третьем туре Кубка России, «Спартак» одержал победу над «Динамо». Матч завершился со счётом 4:1.

Затем, в девятом туре РПЛ «Спартак» вновь разгромил «Динамо» со счётом 1:0. 

В турнирной таблице «Динамо», который набрал восемь очков, занимает второе место. А «Спартак» в 12 баллами располагается на первой строчке таблицы группы D.

Заключительный тур пройдёт 2 ноября. В этот день «Динамо» сразится с «Нижним Новгородом», а «Спартак» днём ранее сыграет с «Краснодаром» за своём домашнем стадионе в Москве. 

Читайте также:

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году

ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО
#футбол
#матч
#рпл
#россия
Читайте нас в
Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах
04 октября 2023, 19:15

Фото: istockphoto/efks

Финальный турнир чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах и на трех континентах. Главный футбольный турнир четырехлетия примут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Испания, Португалия и Марокко.
Сегодня, 4 октября, состоялось заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором было принято необычное решение. Отказавшись от конкурсного отбора, спортивные функционеры постановили, что мундиаль пройдет во всех странах, которые подавали заявки на его проведение. Также все шесть сборных, представляющие страны-хозяйки чемпионата, получат прямые путевки в финальный турнир.

Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие пройдет в Уругвае, в нем примет участие национальная команда этой страны. То же относится к сборным Аргентины и Парагвая. Эти команды первые матчи сыграют в родных странах. Остальные матчи чемпионата будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии.

Президент КОМНЕБОЛ (Федерация футбола Южной Америки) сказал:

«Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

В 2030 году исполнится 100 лет с момента первого чемпионата мира по футболу в истории. Он  прошел в 1930 году в Уругвае. В нем приняли участие всего 13 сборных, а первыми чемпионами мира стали хозяева турнира, победив в финале аргентинцев со счетом 4:2.

Читайте также:

ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО

УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет
#турнир
#президент
#путёвки
#матч
#страны
#заседание
#игры
#аргентина
#футбол
Читайте нас в
В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд
04 октября 2023, 18:51

Фото: Минспорт МО

Новый сезон открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья стартует 7 октября. В этот день пройдут первые матчи, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Матч-открытие пройдёт на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде. В нём сыграют местная команда МФЮА и ПРОСВЕТ из Мытищ. 
 
Как отметили в министерстве, число участников чемпионата в новом сезоне увеличилось до 24 против прошлогодних восьми. Все команды теперь поделены на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг». 
 
В прошлом году золото чемпионата завоевали хоккеисты из Чехова. Второе место заняли можайские хоккеисты, третье – представители Мытищ.
 
Календарь всех игр можно найти на сайте федерации хоккея Московской области и в соцсетях СХЛ. Вход на все матчи – свободный.
 
Читайте также:

Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо

Подмосковные спортсмены стали призёрами международной Спартакиады пенсионеров

Более 100 лошадей впервые оспорили Кубок губернатора Московской области
 
#минспорт мо
#хоккей
#студенты
#сергиев посад
#чемпионат
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО
04 октября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/efks

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. При этом взрослые сборные России не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА до окончания специальной военной операции.
Таким образом, наши юные футболисты и футболистки смогут участвовать в чемпионате мира по футболу, если они туда отберутся. Взрослым сборным путь на мундиаль пока закрыт. Впрочем, с допуском юниоров тоже не все однозначно. Например, в Швеции в мае 2024 года пройдет финал чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Шведский футбольный союз, проводящий соревнования, уже объявил, что не допустит на турнир сборную России, если она пройдет квалификацию.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о допуске российских сборных до 17 лет на международные соревнования, проходящие под эгидой организации. Спортивные чиновники объяснили, что считают неправильной ситуацию, когда детей наказывают за насилие, которое совершают взрослые.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков обратился к европейским спортивным функционерам с призывом перестать быть трусами.

Читайте также:

МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году

УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров
#футбол
#сборная россии
#сво
#насилие
#турнир
#соревнования
#министр
#чиновники
Читайте нас в
Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо
04 октября 2023, 17:42

Фото: Федерация тхэквондо МФТ МО

Соревнования прошли в Воронеже. В них приняли участие более 800 сильнейших спортсменов из 11 регионов России, а также гости из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо МФТ Московской области.
Подмосковная команда была одной из самых многочисленных на турнире. Её представляли 80 спортсменов из Балашихи, Реутова, Королёва, Люберец, Электростали и других городов. 
«Поздравляю спортсменов с высокими результатами. Все ребята выложились на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут», – сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук
Он пожелал спортсменам дальнейшего развития и победы на главном турнире страны – чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре.

Читайте также:

В Дубне открылась новая площадка в экстрим-парке

Подмосковные спортсмены стали призёрами международной Спартакиады пенсионеров

Более 100 лошадей впервые оспорили Кубок губернатора Московской области



 
#спорт
#медали
#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
Читайте нас в
Достижения.рф