Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
Поздняков пояснил, что речь идет о тех спортсменах, которые отказались выступать в нейтральном статусе. Первыми выплаты получат спортсмены по летним видам спорта.
Сообщается, что 500 тысяч рублей получат золотые медалисты, 350 тысяч — серебряные медалисты, 250 тысяч рублей — бронзовые. Участники Олимпийских игр получат 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года.
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Сообщается, что 500 тысяч рублей получат золотые медалисты, 350 тысяч — серебряные медалисты, 250 тысяч рублей — бронзовые. Участники Олимпийских игр получат 150 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова