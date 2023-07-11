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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом

11 июля 2023, 21:14

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российская фигуристка Анна Щербакова была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. Причиной стало обнаружение у спортсменки мононуклеоза.
Это острое вирусное заболевание, при котором у человека появляется лихорадка, ангина, увеличиваются лимфатические узлы, передает сетевое издание Sport24. Также во время болезни воспаляются миндалины, увеличиваются размеры печени и селезенки.

Анна Щербакова, которой 19 лет, является чемпионкой Олимпиады 2022 года в одиночном катании и чемпионкой мира 2021 года. В том же году она стала победительницей командного чемпионата мира. Также она дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2020 и 2022) и серебряным призером этапа Гран-при (2019). Кроме того, Анна Щербакова — трехкратная чемпионка России (2019, 2020 и 2021).


После победы на Олимпийских играх в феврале 2022 года Щербакова не выступала. Это был последний международный турнир, на который были допущены российские фигуристы. На будущий сезон Анна была включена в резервный состав сборной России.

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#щербакова
#фигурное катание
#чемпионка
#заболевание
#мононуклеоз
#турнир
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Легенды футбола в субботу сыграют с любителями из Мытищ
11 июля 2023, 21:30

Фото: Минспорт МО

Седьмая игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдёт 15 июля в Мытищах. Встреча звёзд с любительской сборной состоится на стадионе имени Дмитрия Аленичева – бессменного капитана команды «Легенды футбола». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В звёздной команде также сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов и Роман Павлюченко. Тренер команды – трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
 
Для желающих перед матчем пройдёт тренировка с профессиональными тренерами проекта, а юные спортсмены округа примут участие в мастер-классе от звёздных футболистов. На каждой игре зрители могут получить эксклюзивные подарки от звёзд отечественного футбола. Для этого нужно принять участие в спортивных активностях на площадке мероприятия. Начало – в 10 утра. 
Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Второй летний сезона проекта «Выходи во двор» стартовал в Краснознаменске, где звёздная сборная победила. Вторую игру «легенды» провели в Люберцах и вновь обыграли любителей. Третий матч впервые прошёл в Кашире и завершился ничьей. 1 и 2 июля звёзды футбола встретились с командами Подольска и Раменского, одержав очередные победы. Шестая игра состоялась в Истре и снова завершилась вничью.

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#Минспорт МО
#спорт
#футбол
#Выходи во двор
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Сафиуллин не прошёл в полуфинал Уимблдона
11 июля 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона. Об этом сообщают РИА Новости.
Победившим соперником Сафиуллина стал 21-летний итальянец Янник Синнер.

Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Синнера. Игра длилась 2 часа 14 минут. В этом поединке Сафиуллин показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема. По итогам соревнований он станет 43-ракеткой мира.

Синнер в турнирах Большого шлема впервые в своей карьере дошёл до полуфинала. В следующих матчах его соперниками выступят российский теннисист Андрей Рублёв и сербский спортсмен Новак Джокович.  

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#спорт
#теннис
#турнир
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На подмосковной сыроварне пройдет «Сырный трейл 2023»
11 июля 2023, 18:11

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

16 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты проведут масштабный забег «Сырный трейл 2023» на разные дистанции.

На участие в сырном трейле уже заявились 700 участников из 20 городов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Забег будут проводить на несколько дистанций для новичков: 500 и 1000 метров, а также для профессионалов: 5, 10 и 20 километров. 

Для участников забега оборудуют удобные раздевалки и камеры хранения. Для гостей мероприятия будут работать фотозоны, фудкорт и ресторан.

В рамках спортивного мероприятия подготовят развлекательную программу с мастер-классами, катанием на тракторе и детским флешмобом.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

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29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети».

За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек.
#Сырный трейл
#трейл
#сыроварня
#Олег Сирота
#Истра
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В Серпухове пройдет «Бокс забег»
11 июля 2023, 17:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов / Александр Стёпушкин

29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

«БОКСЗАБЕГ» – это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов. 

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Дистанция забега для всех общая – 5000 метров.

«Ждём всех патриотов в Серпухове. Помимо забега здесь пройдут соревнования по воркауту. Призы ждут тех, кто больше всех отожмется и подтянется, а также участников праздника спорта ждёт «планка» для мужчин и женщин. Вместе проведем массовую тренировку», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

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#Спорт
#забег
#Бокс забег
#Серпухов
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Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России
11 июля 2023, 16:56

Фото: РФБ / Иван Ермаков

Тренеры и игроки Центра спортивной подготовки №5, базирующегося в Химках, получили индивидуальные награды чемпионата России по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие две химкинские команды – женская «Находка» и мужская Khimki Power.
По итогам чемпионата руководитель мужского клуба Даниил Абрамовский отмечен призом «За спортивное поведение», рассказали в Центре спортивной подготовки №5 пресс-службе администрации Химок.

Награда «Железная воля» вручена защитнице «Находки» Екатерине Лялиной. Открытие матчей – игрок Khimki Power Сергей Драковский. Этот сезон стал для него первым в дисциплине 3х3. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодёжных командах классического баскетбола 5х5.
Спортсменки БК «Находка» Мария Никишина и Екатерина Лялина, а также игроки Khimki Power Александр Черевко и Илья Рожков вошли в топ-5 финала по показателям личной статистики.  

Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 – турнир для профессиональных мужских и женских команд. Попадание в финал – большое достижение для спортсменов.   Соревнования проходили с января по июль. В чемпионате приняли участие 27 мужских и 12 женских команд.

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#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#баскетбол
#чемпионат России
#Химки
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В WTA заявили, что уважают решение украинок не пожимать руку россиянкам
11 июля 2023, 04:34

Фото: iStock/west

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что относится к решению спортсменок с Украины не пожимать руки белорускам и россиянкам с уважением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WTA.
В воскресенье, 9 июля, в четвертом круге Уимблдона Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). Теннисистки не стали после встречи жать друг другу руку, белорусскую спортсменку освистали зрители. Свитолина позже заявила, что ATP и WTA должны объявить, что украинские игроки не будут жать руки игрокам из России и Белоруссии.

«В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение», — цитирует агентство сообщение теннисной ассоциации.

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#теннис
#Украина
#россиянки
#WTA
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Теннисистка Мирра Андреева объяснила отказ пожать руку судье
10 июля 2023, 19:25

Фото: Минспорт МО

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не пожала руку судье после матча против американки Мэдисон Киз потому, что посчитала решение о назначении штрафного очка неправильным.
Матч между Андреевой и Киз состоялся в понедельник и закончился поражением 16-летней россиянки. Судья матча оштрафовала на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета: Андреева бросила ракетку на корт. Теннисистка пыталась объяснить, что упала на корт и из-за этого выронила ракетку, но судья не изменила решение.

После матча Андреева пожала руку сопернице и прошла мимо судьи. 
 
«Может быть, это выглядело, будто я бросила ракетку. Не знаю. Я еще не видела ни одного видео. Но это было её решение, вот и всё. Она приняла решение, поэтому матч завершен. Я не пожала ей руку. По-моему, она приняла неправильное решение», - объяснила свою точку зрения Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева стала известна этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос». 

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#Андреева
#теннис
#Уимблдон
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Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»
10 июля 2023, 13:30

Радио 1 / Аэлита Украинская

Чемпионы и призеры Олимпийских игр встретились с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО, передаёт корреспондент «Радио 1». Спортсмены навестили ребят 6 июля в детском лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Всего запланировано три таких встречи за лето.
Организатор благотворительного проекта «СВОи дети» – лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. На встречу с детьми также приехали олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Карим Халили

В мультимедийном зале лагеря собралось 200 мальчишек и девчонок. Очень многие задавали свои вопросы и получали искренние, эмоциональные ответы. Веронику спросили, какие эмоции она испытала, когда пересекала линию финиша? Она ответила: «Для меня это, знаете, как обвести Роналду и забить гол в ворота Португалии. Или обыграть в большой теннис Надаля».
 
Олимпийцы говорили о спорте и важности придерживаться распорядка дня не только в лагере, но и в повседневной жизни. Говорили на простом, понятном детям языке. 
 
«На все вопросы было интересно отвечать. Часто даже приходишь к детям, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками, там первое время, пока дети раскачиваются, стесняются, боятся задавать вопросы. Здесь сразу все подняли руки, очень приятно, что их это интересует. Спорт заряжает. Я думаю, что здесь многие горят желанием заниматься, допустим, футболом и другими видами спорта, о которых, возможно, они еще не знают. Когда они с ними познакомятся, возможно, появятся новые звёзды» – рассказал «Радио 1» Карим Халили.   
   

 Спортсмены провели для детей олимпийскую зарядку, а потом разделились на команды и поиграли в волейбол, футбол и баскетбол. 

«Хотелось бы им предать опыт, поговорить с ними о мотивации, зарядить их, потому что впереди у них много всего интересного. Думаю, что встреча удалась, я во всяком случае на это надеюсь», – рассказал Александр Легков.

На память о встрече остались автографы, совместные фотографии и подарки – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, которым дети очень обрадовались. 


«Здесь я заряжаюсь эмоциями от них. У них столько энергии, они меня окружают, рассказывают свои истории, задают вопросы очень активно. И здесь им создают все условия. И когда сказали6 у нас тут пятиразовое питание. У меня тоже было пятиразовое питание. Это всё такая ностальгия. На самом деле лагерь – это лучшее, что придумали. Дети скучают по родителям, и потом происходит эта встреча, это очень здорово. И сейчас у них столько всего: можно и поплавать, и поиграть в игры с мячом, и различные кружки. Я готова приезжать к ним в гости, потому что здесь очень-очень хорошо», – рассказала корреспонденту «Радио 1» Вероника Степанова. 

Оздоровительный комплекс «Литвиново» входит в топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья. На его территории – 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здания спортивного и культурно-развлекательного центра, лечебно-физкультурный корпус с двумя бассейнами.

Ранее мы писали, что в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации. 

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В подмосковных лагерях дневного пребывания стартовала вторая смена
#Олимпийский чемпион
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#Мособлдума
#Литвиново
#Александр Легков
#Вероника Степанова
#Карим Халили
#Наро-Фоминск
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Гроссмейстер Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское
09 июля 2023, 17:27

Фото: istockphoto/Andy Cossins

26-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское, сообщает Международная шахматная федерация.
FIDE подтвердила переход шахматиста под флаг Австрии 7 июля. За новую сборную Кирилл Алексеенко может выступать с 8 июля.
 
Кирилл Алексеенко занимает 63 место в рейтинге FIDE.

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#шахматы
#спортивное гражданство
#Кирилл Алексеенко
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