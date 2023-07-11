Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом

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Анна Щербакова, которой 19 лет, является чемпионкой Олимпиады 2022 года в одиночном катании и чемпионкой мира 2021 года. В том же году она стала победительницей командного чемпионата мира. Также она дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2020 и 2022) и серебряным призером этапа Гран-при (2019). Кроме того, Анна Щербакова — трехкратная чемпионка России (2019, 2020 и 2021).
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