Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»

Новое здание для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске откроют в декабре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и поговорил со спортсменами.