Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»

Радио 1 / Аэлита Украинская
Чемпионы и призеры Олимпийских игр встретились с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО, передаёт корреспондент «Радио 1». Спортсмены навестили ребят 6 июля в детском лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Всего запланировано три таких встречи за лето.
Организатор благотворительного проекта «СВОи дети» – лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. На встречу с детьми также приехали олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Карим Халили.
В мультимедийном зале лагеря собралось 200 мальчишек и девчонок. Очень многие задавали свои вопросы и получали искренние, эмоциональные ответы. Веронику спросили, какие эмоции она испытала, когда пересекала линию финиша? Она ответила: «Для меня это, знаете, как обвести Роналду и забить гол в ворота Португалии. Или обыграть в большой теннис Надаля».
Олимпийцы говорили о спорте и важности придерживаться распорядка дня не только в лагере, но и в повседневной жизни. Говорили на простом, понятном детям языке.
Спортсмены провели для детей олимпийскую зарядку, а потом разделились на команды и поиграли в волейбол, футбол и баскетбол.
На память о встрече остались автографы, совместные фотографии и подарки – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, которым дети очень обрадовались.
Оздоровительный комплекс «Литвиново» входит в топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья. На его территории – 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здания спортивного и культурно-развлекательного центра, лечебно-физкультурный корпус с двумя бассейнами.
Ранее мы писали, что в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации.
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В мультимедийном зале лагеря собралось 200 мальчишек и девчонок. Очень многие задавали свои вопросы и получали искренние, эмоциональные ответы. Веронику спросили, какие эмоции она испытала, когда пересекала линию финиша? Она ответила: «Для меня это, знаете, как обвести Роналду и забить гол в ворота Португалии. Или обыграть в большой теннис Надаля».
«На все вопросы было интересно отвечать. Часто даже приходишь к детям, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками, там первое время, пока дети раскачиваются, стесняются, боятся задавать вопросы. Здесь сразу все подняли руки, очень приятно, что их это интересует. Спорт заряжает. Я думаю, что здесь многие горят желанием заниматься, допустим, футболом и другими видами спорта, о которых, возможно, они еще не знают. Когда они с ними познакомятся, возможно, появятся новые звёзды» – рассказал «Радио 1» Карим Халили.
Спортсмены провели для детей олимпийскую зарядку, а потом разделились на команды и поиграли в волейбол, футбол и баскетбол.
«Хотелось бы им предать опыт, поговорить с ними о мотивации, зарядить их, потому что впереди у них много всего интересного. Думаю, что встреча удалась, я во всяком случае на это надеюсь», – рассказал Александр Легков.
На память о встрече остались автографы, совместные фотографии и подарки – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, которым дети очень обрадовались.
«Здесь я заряжаюсь эмоциями от них. У них столько энергии, они меня окружают, рассказывают свои истории, задают вопросы очень активно. И здесь им создают все условия. И когда сказали6 у нас тут пятиразовое питание. У меня тоже было пятиразовое питание. Это всё такая ностальгия. На самом деле лагерь – это лучшее, что придумали. Дети скучают по родителям, и потом происходит эта встреча, это очень здорово. И сейчас у них столько всего: можно и поплавать, и поиграть в игры с мячом, и различные кружки. Я готова приезжать к ним в гости, потому что здесь очень-очень хорошо», – рассказала корреспонденту «Радио 1» Вероника Степанова.
Оздоровительный комплекс «Литвиново» входит в топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья. На его территории – 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здания спортивного и культурно-развлекательного центра, лечебно-физкультурный корпус с двумя бассейнами.
Ранее мы писали, что в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации.
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Аэлита Украинская