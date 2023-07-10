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Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети»

10 июля 2023, 13:30

Радио 1 / Аэлита Украинская

Чемпионы и призеры Олимпийских игр встретились с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО, передаёт корреспондент «Радио 1». Спортсмены навестили ребят 6 июля в детском лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Всего запланировано три таких встречи за лето.
Организатор благотворительного проекта «СВОи дети» – лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков. На встречу с детьми также приехали олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Карим Халили.

В мультимедийном зале лагеря собралось 200 мальчишек и девчонок. Очень многие задавали свои вопросы и получали искренние, эмоциональные ответы. Веронику спросили, какие эмоции она испытала, когда пересекала линию финиша? Она ответила: «Для меня это, знаете, как обвести Роналду и забить гол в ворота Португалии. Или обыграть в большой теннис Надаля».


Олимпийцы говорили о спорте и важности придерживаться распорядка дня не только в лагере, но и в повседневной жизни. Говорили на простом, понятном детям языке.
«На все вопросы было интересно отвечать. Часто даже приходишь к детям, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками, там первое время, пока дети раскачиваются, стесняются, боятся задавать вопросы. Здесь сразу все подняли руки, очень приятно, что их это интересует. Спорт заряжает. Я думаю, что здесь многие горят желанием заниматься, допустим, футболом и другими видами спорта, о которых, возможно, они еще не знают. Когда они с ними познакомятся, возможно, появятся новые звёзды» – рассказал «Радио 1» Карим Халили.


Спортсмены провели для детей олимпийскую зарядку, а потом разделились на команды и поиграли в волейбол, футбол и баскетбол.

«Хотелось бы им предать опыт, поговорить с ними о мотивации, зарядить их, потому что впереди у них много всего интересного. Думаю, что встреча удалась, я во всяком случае на это надеюсь», – рассказал Александр Легков.

На память о встрече остались автографы, совместные фотографии и подарки – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, которым дети очень обрадовались.


«Здесь я заряжаюсь эмоциями от них. У них столько энергии, они меня окружают, рассказывают свои истории, задают вопросы очень активно. И здесь им создают все условия. И когда сказали6 у нас тут пятиразовое питание. У меня тоже было пятиразовое питание. Это всё такая ностальгия. На самом деле лагерь – это лучшее, что придумали. Дети скучают по родителям, и потом происходит эта встреча, это очень здорово. И сейчас у них столько всего: можно и поплавать, и поиграть в игры с мячом, и различные кружки. Я готова приезжать к ним в гости, потому что здесь очень-очень хорошо», – рассказала корреспонденту «Радио 1» Вероника Степанова.

Оздоровительный комплекс «Литвиново» входит в топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья. На его территории – 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здания спортивного и культурно-развлекательного центра, лечебно-физкультурный корпус с двумя бассейнами.

Ранее мы писали, что в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации.

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#Олимпийский чемпион
#лагерь
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#Литвиново
#Александр Легков
#Вероника Степанова
#Карим Халили
#Наро-Фоминск
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Гроссмейстер Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское
09 июля 2023, 17:27

Фото: istockphoto/Andy Cossins

26-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское, сообщает Международная шахматная федерация.
FIDE подтвердила переход шахматиста под флаг Австрии 7 июля. За новую сборную Кирилл Алексеенко может выступать с 8 июля.
 
Кирилл Алексеенко занимает 63 место в рейтинге FIDE.

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#шахматы
#спортивное гражданство
#Кирилл Алексеенко
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Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх
08 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/vchal

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не получал никаких приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что около 500 российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и вне медального учёта выступят на летних Азиатских играх в Китае. 

"Заявление представителя ОСА (Олимпийского совета Азии) о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки", – заключил Поздняков.

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае. 

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#Олимпийскийкомитет
#Азиатскиеигры
#сборнаяРоссии
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«Динамо» разромил ЦСКА в матче Братского кубка
08 июля 2023, 18:49

Фото: iStock/Rost-9D

В первой игре Братского кубка футбольный клуб «Динамо» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 (с учётом челленджей – 5:0). Встреча команд состоялась сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Об этом сообщают Известия.
Игра состояла из трёх таймов по 30 минут. Победные голы забили Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Второй матч пройдёт на стадионе «Динамо» в воскресенье, 9 июля. 

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#спорт
#футбол
#матч
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Спортсмены из России и Белоруссии в особом статусе выступят на летних Азиатских играх в Китае
08 июля 2023, 13:02

Фото: iStock/Urupong

Около 500 российских и белорусских спортсменов примут участие в летних Азиатских играх в Китае. Об этом сообщает Sports.ru.
Спортсмены будут соревноваться вне медального зачёта и в нейтральном статусе. Такое решение было принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии. Участие в этих играх поможет спортсменам квалифицироваться на парижскую Олимпиаду-2024. 

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#спорт
#Россия
#Китай
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Подмосковный теннисист Сафиуллин впервые вышел в четвёртый круг Уимблдона
07 июля 2023, 22:49

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Теннисист из Подольска Роман Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдонского турнира.
Подмосковный спортсмен был сильнее аргентинца Гвидо Пельи – 7:6, 6:4, 6:0.

Теперь Сафиуллину предстоит матч с победителем игры между выступающим за Канаду Денисом Шаповаловым и британцем Лиамом Броуди.
 
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На налоговый вычет за занятия спортом претендуют более 8 тыс жителей Подмосковья

 

#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#теннис
#Подольск
#Роман Сафиуллин
#Уимблдон
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На налоговый вычет за занятия спортом претендуют более 8 тыс жителей Подмосковья
07 июля 2023, 15:53

Фото: Istockphoto / AnnaStills

Более 8 тыс жителей Подмосковья в первом полугодии текущего года обратились в налоговые органы, чтобы получить вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за занятия спортом. Для этого нужно, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. В прошлом году в утверждённый Минспортом список вошли 128 подмосковных организаций, в этом году – уже 283.
 
Жители Московской области, приобретающие абонементы на регулярной основе, могут подать заявку на получение налогового вычета за оплату тренировок. Вернуть можно будет 13% потраченной суммы. Возврат можно оформить за себя и своих детей до 18 лет, при условии очного обучения до 24 лет, а также за подопечных до 18 лет.
 
Получить вычет можно, предоставив в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика копию договора со спортивным клубом и кассовый чек, либо подав заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода.
 
Максимальная сумма возврата – 15,6 тыс рублей в год. Оформить документы на возврат части НДФЛ можно в течение трёх лет, то есть заявку на получение налогового вычета за 2022 год можно подать в 2023, 2024 и 2025 годах.
 
Список организаций, предоставляющих возможность получения налогового вычета, можно найти на сайте Минспорта России.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Минспорт МО
#налоги
#вычет
#спорт
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Юные химкинские яхтсмены стали чемпионами России
06 июля 2023, 18:41

Фото: администрация г. о. Химки

Воспитанники химкинской школы олимпийского резерва по летним видам спорта завоевали две золотые медали на «Поволжской регате-2023».
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 21 региона России.   Соревнования проходили в акватории Куйбышевского водохранилища.

На первую ступень пьедестала поднялись сразу два спортсмена из Химок. В классе «Лазер-стандарт» первым финишировал Вячеслав Удалов, а в дивизионе «Луч-Радиал» среди женщин золото взяла Алиса Сотникова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.   Как отметил Удалов, регата прошла в хороших погодных условиях. Успеху способствовал гоночный ветер.

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#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#парусный спорт
#спорт
#чемпионат России
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Подмосковная теннисистка Андреева успешно стартовала на Уимблдоне
05 июля 2023, 22:26

Фото: Минспорт МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдонского турнира. На старте соревнований 16-летняя россиянка в трудном матче обыграла китаянку Ван Сиюй со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Андреева – 102-я ракетка мира, Сиюй – 65-я. 

Россиянка стала известная этой весной, одержав сразу несколько громких побед, в том числе на турнире в Мадриде и на «Ролан Гаррос».

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#Минспорт МО
#спорт
#теннис
#Уимблдон
#Московская область
#Мирра Андреева
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Новое здание школы олимпийского резерва по единоборствам в Можайске откроют в декабре
05 июля 2023, 16:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске откроют в декабре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и поговорил со спортсменами.
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв
Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
 
Интерес к единоборствам в округе растёт, и нынешнее здание спортшколы не вмещает всех желающих. Строительство нового спорткомплекса решит проблему. Площадь объекта составит 5,6 тыс кв м. Предполагаемая посещаемость комплекса – 800 человек в день
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов
В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России. 
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.
Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#ФОК
#спорт
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