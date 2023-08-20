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О''''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

20 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.

Для Стерлинга это была четвертая защита титула и поначалу ничего не предвещало для него проблем. Первый раунд бойцы провели осторожно и не подарили зрителям ярких эмоций. Во втором раунде все решила одна ошибка: Стерлинг увлекся атакой и получил плотный встречный удар соперника, который сбил его с ног. О'Мэлли тут же бросился добивать поверженного чемпиона. Рефери был вынужден остановить бой. Претендент одержал победу техническим нокаутом.

Для О'Мэлли эта победа стала 17-й в октагоне при одном поражении. Баланс Стерлинга 23-4. Бывший чемпион, несмотря на поражение, заработал за бой больше соперника — 1,49 миллиона долларов против 1,38 миллиона, которые получил О'Мэлли. Следующим соперником новоиспеченного чемпиона может стать российский боец Петр Ян, которого ранее он победил благодаря очень спорному решению судей.

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#победа
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#чемпионат
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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
20 августа 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе победил в финале Кубка Лиг «Нэшвилл» в серии пенальти 10:9. Таким образом аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории. У Лео теперь 44 трофея.
Месси обошел по количеству выигранных трофеев бразильца Данни Алвеса. На счету аргентинской звезды 35 трофеев, выигранных с испанской «Барселоной», пять трофеев, которые он завоевал в составе сборной Аргентины, включая главный приз чемпионата мира, три трофея, выигранных с французским «Пари Сен-Жермен» и один — с американским «Интер Майами», куда Лео приехал нынешним летом.

В финальном матче Месси открыл счет на 23-й минуте, отлично закрутив мяч в верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной. Этот гол стал восьмым для аргентинца в розыгрыше Кубка Лиг, он — лучший бомбардир турнира. Во втором тайме «Нэшвилл» сравнял счет и для выяснения победителя потребовалась серия пенальти. Месси уверенно реализовал свою попытку и его команда победила в затяжной перестрелке 10:9. В конце августа возобновится регулярный чемпионат MLS, в котором «Интер Майами» занимает последнее место. Но аргентинец в своей нынешней форме вполне способен вытащить команду в плей-офф.

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#звёзды
#чемпионат
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#счёт
#футбол
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Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн РФ
Перед боем американского боксера Джонсона вынесли флаг РФ и включили гимн
19 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Перед боем экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского вынесли государственный флаг России и включили российский гимн.
Встреча проходила в Москве, отмечают РИА Новости.

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#бокс
#россия
#сша
#флаг
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Биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за сборную Финляндии
18 августа 2023, 13:41

Фото: istockphoto/meshmerize

Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях.
У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
 
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером.
 
За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское. 

Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

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#биатлон
#спорт
#гражданство
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FIDE: Российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь будет выступать за Испанию
18 августа 2023, 02:56

Фото: iStock/NiseriN

26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское, сообщила Международная федерация шахмат (FIDE).
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев.

В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.

В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#шахматы
#россия
#испания
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Журналист Романо: Захарян отправится в «Реал Сосьедад» 18 августа
18 августа 2023, 01:12

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян уже 18 августа может отправиться в Испанию для завершения своего перехода в клуб «Реал Сосьедад». Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
В Испании Захарян должен подписать все необходимые документы, а также пройти перед трансфером медицинское обследование.

Представители испанского клуба 13 августа заявили, что сделка по переходу российского полузащитника близка к завершению. Однако позже появилась информация о проблемах, возникших на завершающей стадии переговоров и касающиеся денежной компенсации агенту игрока. 16 августа Захарян даже принял участие в тренировке в составе «Динамо». Но теперь все разногласия улажены, как сообщил спортивный журналист и блогер Иван Карпов.

По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплатит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.

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#футбол
#спортсмены
#испания
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Медведев проиграл немцу Звереву в 1/8 турнира в Цинцинатти
17 августа 2023, 21:22

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Вслед за Андреем Рублевым турнир серии «Мастерс» в Цинцинатти покинул и второй российский теннисист Даниил Медведев. В 1/8 финала он в трех сетах уступил немецкому спортсмену Александру Звереву.
До турнира Western & Southern Open теннисисты играли между собой 10 раз. В предыдущих встречах заметное преимущество было на стороне Медведева — 9:1. В настоящее время россиянин занимает третье место в рейтинге лучших теннисистов планеты, Зверев идет 16-м. 

Первая партия осталась за немцем 6:4. Он был чуть точнее в ключевых эпизодах, что и предопределило его небольшое преимущество. Второй сет также проходил в упорной борьбе, но теперь уже остался за россиянином 7:5. Третья, решающая партия мало чем отличалась от первой: спортсмены старались держать свою подачу и ждали ошибок соперника. Чуть больше их совершил Даниил и партия, а с ней и матч, остались за соперником. 6:4 в решающем сете. После возвращения на корт после травмы Зверев одержал первую победу над игроком из первой десятки. В 1/4 финала он встретится с победителем матча Маннарино (Франция) - Макдональд (США).

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#сша
#франция
#матч
#травмы
#спортсмены
#партия
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Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов станет игроком турецкого клуба «Бешикташ»
17 августа 2023, 20:59

Фото: istockphoto/alphaspirit

Московский ЦСКА полностью согласовал сделку с клубом «Бешикташ» по переходу 25-летнего полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий клуб. Игрок уже вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо подтвердил достигнутую с турецким клубом договоренность и сообщил также, что Бахтиер уже попрощался с партнерами по команде. Как отмечает «РБ Спорт», ранее в турецком чемпионате внесли изменения в регламент. Согласно новым правилам, футболисты из Казахстана теперь не считаются в Турции легионерами. Это упростило процедуру подписания контракта с Зайнутдиновым.

Трансферный контракт еще не вступил в силу. Когда все формальности будут улажены и казахстанский полузащитник станет полноценным игроком «Бешикташа», Брейдо обещал сразу же сообщить об этом. В прошлом сезоне в составе ЦСКА Зайнутдинов провел в чемпионате России 27 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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#спорт
#изменения
#переход
#контракт
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Журналист Карпов: Агент Захаряна получит € 2 млн за переход игрока в «Реал Сосьедад»
17 августа 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Популярный журналист и блогер Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» написал, что все детали, касающиеся перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» улажены. По его словам, агент футболиста получит от московского «Динамо» два миллиона евро в качестве комиссионных.
Представители испанского клуба 13 августа заявили, что сделка по переходу российского полузащитника близка к завершению. Однако Захарян не вылетел в Испанию для прохождения медосмотра, как планировалось. 16 августа он даже принял участие в тренировке в составе «Динамо». Появилась информация о проблемах, возникших на завершающей стадии переговоров и касающиеся денежной компенсации агенту игрока.

Теперь, по словам Карпова, все детали и разногласия улажены. Испанский клуб также уже получил уведомление о достижении всех договоренностей. По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплптит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.

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#компенсации
#информация
#футбол
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В Подмосковье появился не имеющий аналогов в России спорткомплекс для гребного слалома
17 августа 2023, 14:00

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров открыл спорткомплекс для гребного слалома в подмосковном посёлке Богородское. Он назвал открытие комплекса историческим событием.
«Впервые канал мирового класса, отвечающий всем международным критериям и даже превосходящий их по некоторым позициям, открывается в нашей стране. Мы долго шли к этой дате, многие годы преодолевали препятствия, которые не были связаны с водными порогами, но требовали мобилизации наших усилий. В итоге нам удалось решить все проблемы», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.
 Лавров добавил, что этот комплекс станет местом проведения соревнований общероссийского и международного масштаба. Главе МИД передали символический ключ от спорткомплекса. Уже на следующей неделе там состоится чемпионат России по гребному слалому.
 
Площадь нового высокотехнологичного комплекса превышает 100 га. Там созданы все условия для подготовки спортсменов к соревнованиям. Обустроен соревновательный канал протяжённостью 340 м, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоёмом площадью более 55 тыс кв м. 
 
В России этому сооружению нет аналогов, а в мире таких насчитывается не более 10. 
 
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