О''''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

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В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.
Для О'Мэлли эта победа стала 17-й в октагоне при одном поражении. Баланс Стерлинга 23-4. Бывший чемпион, несмотря на поражение, заработал за бой больше соперника — 1,49 миллиона долларов против 1,38 миллиона, которые получил О'Мэлли. Следующим соперником новоиспеченного чемпиона может стать российский боец Петр Ян, которого ранее он победил благодаря очень спорному решению судей.
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