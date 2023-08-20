О''''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.