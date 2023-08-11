Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру

Фото: Наталья Алексеева
В КСК Horseka Sport стартовал Чемпионат России по конкуру, за лидерство в котором борются 30 пар.
В категории HL – самом сложном зачете турнира спортивные пары борются за лидерство в командном и личном зачетах.
Чемпионом первого турнирного дня стала обладательница чемпионского титула прошлого года, мастер спорта международного класса Наталия Симония.
В этом чемпионате Наталия принимает участие на двух лошадях, опытном и молодом.
Второе место отдали мастеру спорта международного класса Сергею Петрову, который выступал на лошади породы французский сель.
ТРетье место получила молодая спортсменка, мастера спорта Дарья Самохина.
В пятницу, 11 августа, по результатам соревнований будет определяться лучшая спортивная пара России.
Читайте также:
В Подмосковье пройдет олимпиада для собак и их хозяев «Дог-Олимп».
В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ».
Стартовала регистрация на День Спорта, который пройдет в парке Лазутиной.
Чемпионом первого турнирного дня стала обладательница чемпионского титула прошлого года, мастер спорта международного класса Наталия Симония.
В этом чемпионате Наталия принимает участие на двух лошадях, опытном и молодом.
Второе место отдали мастеру спорта международного класса Сергею Петрову, который выступал на лошади породы французский сель.
ТРетье место получила молодая спортсменка, мастера спорта Дарья Самохина.
В пятницу, 11 августа, по результатам соревнований будет определяться лучшая спортивная пара России.
Читайте также:
В Подмосковье пройдет олимпиада для собак и их хозяев «Дог-Олимп».
В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ».
Стартовала регистрация на День Спорта, который пройдет в парке Лазутиной.
Алиса Сергиенко