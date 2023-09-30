«Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит»

Фото: istockphoto/Rost-9D
В Оренбурге завершился матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименной местной командой и «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
Эта победа для «Оренбург» стала первой в истории противостояния двух команд. В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.
Счет в матче открыли зенитовцы уже на 2-й минуте. После точной передачи Данилы Кругового гол забил бразилец Густаво Мантуан. «Оренбург» отыгрался довольно быстро: фланговый навес головой замкнул Дмитрий Воробьёв. После этого «Зенит» много владел мячом, атаковал, бил по воротам, но мяч туда не шел. Самый реальный момент упустил Вендел, когда после несогласованных действий вратаря оренбуржцев Сысуева и защитника Гойковича вышел один на один. Но голкипер сам исправил свою оплошность, ногой отбив мяч, летевший в угол ворот. А почти сразу после этого «Оренбург» еще дважды огорчил вратаря питерцев Васютина. Сначала после розыгрыша углового в упор его пробил Матиас Перес. А на 36-й минуте аргентинец Брайан Мансилья мастерским ударом в угол установил окончательный счет встречи.
«Зенит» с 17-ю очками остался на третьей строчке в турнирной таблице, но по итогам тура его могут обойти «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Меньше очков после десяти игр, а именно 16, у «Зенита» было в последний раз еще при Лучано Спалетти в сезоне 2011/2012. Впрочем, тогда команда с берегов Невы все равно стала чемпионом.
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Счет в матче открыли зенитовцы уже на 2-й минуте. После точной передачи Данилы Кругового гол забил бразилец Густаво Мантуан. «Оренбург» отыгрался довольно быстро: фланговый навес головой замкнул Дмитрий Воробьёв. После этого «Зенит» много владел мячом, атаковал, бил по воротам, но мяч туда не шел. Самый реальный момент упустил Вендел, когда после несогласованных действий вратаря оренбуржцев Сысуева и защитника Гойковича вышел один на один. Но голкипер сам исправил свою оплошность, ногой отбив мяч, летевший в угол ворот. А почти сразу после этого «Оренбург» еще дважды огорчил вратаря питерцев Васютина. Сначала после розыгрыша углового в упор его пробил Матиас Перес. А на 36-й минуте аргентинец Брайан Мансилья мастерским ударом в угол установил окончательный счет встречи.
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Александр Бойцов