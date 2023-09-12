Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера

Фото: istockphoto/alphaspirit
Матч отборочного турнира для чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван из-за инцидента с румынскими болельщиками, которые развернули баннер с надписью «Косово — это Сербия». Об этом сообщила Федерация футбола Косова в своем аккаунте в социальной сети.
В дополнение к баннеру «Косово — это Сербия», болельщики также скандировали эту фразу, а также вывесили баннер с надписью «Бессарабия — это Румыния», отсылающей к исторической области, которая в настоящее время находится в составе Молдавии и Украины.
Читайте также:
Минспорта Украины внесло двоих футболистов в список сбежавших спортсменов
Тренер немецкой футбольной сборной уволен после разгромного поражения от Японии
ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России
Артем Кузьмин