Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру

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«До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были»,- сказал Дмитрий Горбачев.
«С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы её наказывать или нет, это уже наше дело», — заявил Дмитрий Горбачев.О пропаже фигуристки Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Фигуристка покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко.
Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров.
29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.
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