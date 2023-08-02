Открылась регистрация зрителей на финальные матчи «Кубка Александра Овечкина»

Фото: Минспорт МО
Открылась регистрация для зрителей на финальные матчи V юбилейного турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина». Соревнования детско-юношеских команд пройдёт в Подмосковье 7-12 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
За главный трофей соревнований на ледовой Арене имени Владимира Петрова в Красногорске поспорят 12 команд из восьми регионов России. Вход для зрителей на матчи с 7 по 11 августа свободным. А в финальный день 12 августа попасть на трибуны можно будет только по билетам. Заявку на бронирование можно оформить на сайте турнира.
В заключительный дня турнира состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За «легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров и сам прославленный хоккеист НХЛ Александр Овечкин. За блогеров на лёд выйдут Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский и Субо.
Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. По числу участников, географии команд и уровню организации это один из лучших детско-юношеских хоккейных турниров страны.
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В заключительный дня турнира состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За «легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров и сам прославленный хоккеист НХЛ Александр Овечкин. За блогеров на лёд выйдут Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский и Субо.
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Лора Луганская