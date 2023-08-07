Стартовала регистрация на День спорта, который пройдет в парке Лазутиной

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Участники смогут принять участие в забегах на 1000 метров, гонке на лыжероллерах на 1000 метров, а также проведут детский заезд на лыжероллерах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Для гостей мероприятия подготовили занятия йогой, мастер-классы по самообороне, скандинавской ходьбе, цигуну и семейные соревнования.
Юных гостей события будут развлекать с помощью детской анимации.
В конце мероприятия пройдет розыгрыш призов.
Принять участие в соревнованиях можно абсолютно бесплатно по регистрации. Чтобы принять участие в мастер-классах нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Run Factory или на сайте.
Регистрация уже началась. Начало мероприятия в 08:00.
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