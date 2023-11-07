Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Всего в турнире приняли участие 4 команды из городских округов Волоколамск и Руза.
По итогам турнира победителем стала команда гостей из Рузы. Кроме этого, на втором и третьем местах пьедестала расположились команды из посёлка Сычёво и села Спасс Волоколамского городского округа.
Читайте также:
Учительница из Волоколамска стала победителем конкурса «Педагогический дебют»
Волоколамские пенсионеры рассказали секрет долголетие
В Волоколамске прошел масштабный инклюзивный проект