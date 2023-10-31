Овечкин нарядился в костюм египетского фараона на празднование Хеллоуина

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Александр Овечкин — капитан и лучший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». За свою заокеанскую карьеру форвард забросил в ворота соперников 824 шайбы. До «вечного» рекорда великого Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить еще 70 голов. 38-летний российский игрок проводит в НХЛ 19-й сезон.
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