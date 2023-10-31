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Овечкин нарядился в костюм египетского фараона на празднование Хеллоуина

31 октября 2023, 13:12
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин отправился на празднование Хеллоуина в костюме древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе поддержала его супруга Анастасия, также одевшаяся в египетском стиле.
Судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале Анастасии Овечкиной, такие наряды супруги выбрали для празднования Хеллоуина, также известного как канун Дня всех святых. Он традиционно отмечается в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября. По обычаю люди наряжаются в этот день в разные необычные костюмы.

Александр Овечкин — капитан и лучший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». За свою заокеанскую карьеру форвард забросил в ворота соперников 824 шайбы. До «вечного» рекорда великого Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить еще 70 голов. 38-летний российский игрок проводит в НХЛ 19-й сезон.






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23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья
31 октября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Жители Московской области с января 2023 года получили почти 16 тысяч золотых, около 4,5 тысяч  серебряных и 3 тысячи бронзовый значков ГТО.

«Комплекс ГТО пользуется большой популярностью в Подмосковье, только с начала года знаки отличия получили свыше 23 тысяч жителей региона, если для сравнения, то в прошлом году за аналогичный период было вручено порядка 13,5 тыс. знаков. У нас в регионе работает 68 центров, где можно сдать нормативы ГТО. Напомню, что для абитуриентов он дает дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить,что лидерами по количеству значков стали Химки, Красногорск и Раменское.

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Спортсмены из Подмосковья выиграли 12 медалей на турнире по боксу
31 октября 2023, 11:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры завоевали 12 медалей на турнире памяти Коротаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
VIII традиционном турнире по боксу памяти четырёхкратного чемпиона СССР, призёра чемпионатов мира и Европы Олега Коротаева проходил с 23 по 29 октября в Москве.

Всего в соревнованиях приняли участи 230 боксеров с семи регионов России.

По итогам турнира подмосковные боксеры завоевали 12 медалей, из которых шесть золотых, три серебряных и три бронзовых. 

Первые места выиграли Виктория Климова и Кристина Невмянова из г.о. Домодедово, Валерия Ветохина  и Кирилл Торопцев из Ивантеевки, Игорь Баранов из Можайска, Давид Чайков из Химок. Серебряными призерами стали Анастасия Соснова из г.о. Дмитров, Кира Устимова из г.о. Клин и Азат Мулдашев из г.о. Королёв. Бронзу получили София Титова из Люберец, Антошкина Маргарита из Королёва и Тигран Нахатакян из г.о. Химки.

Стоит отметить, что по итогам соревнований лучшими боксерами турнира стали Климова, Кристина Невмянова и Давид Чайков.

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#спортсмены
#москва
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Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
Футболист Лионель Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
31 октября 2023, 00:58

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футбольный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в восьмой раз получил престижную награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football. Церемония награждения состоялась в понедельник в театре Шатле в Париже. Приз вручал Дэвид Бекхэм, экс-капитан сборной Англии и совладелец клуба «Интер Майами». В прошлом году награду получил экс-футболист «Реала» Карим Бензема.
Месси ранее выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Сейчас 36-летний аргентинец установил рекорд по количеству наград «Золотой мяч». Вторым по этому показателю остается португальский футболист Криштиану Роналду (пять «Золотых мячей»). В предыдущем сезоне Месси выиграл Чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, он стал чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен».

Лучшим футболисткой года стала Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Награду ей вручил сербский теннисист Новак Джокович. Команда «Барселона» также получила приз за лучшую женскую команду сезона, в то время как лучшим мужским клубом стал «Манчестер Сити».

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году для награждения лучшего футболиста года в Европе на основе мнения спортивных журналистов. На протяжении нескольких лет награда «Золотой мяч» была объединена с наградой «Игрок года ФИФА» на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных. Впоследствии журнал France Football отказался от этого партнерства и вернулся к изначальной системе выбора лучшего игрока года.

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#приз
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В Жуковском состоялись соревнования «С Днём рождения, метеор!»
30 октября 2023, 20:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском прошли легкоатлетичнеские соревнования «С Днём рождения, метеор!». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что юные спортсмены состязались на трёх видах дистанций: 60, 300 и 600 м.

Так, в беге на дистанции 60 м победителями стали Тимофей Ткач, Леонид Кощеев, Игорь Милованов, Василиса Малютина, Александра Загородняя и Полина Ермакова.

Первое место в дистанции на 300 м получили Максим Павлов, Сергей Прибытков, Матвей Жданов, Ксения Большакова, Надежда Чернова и Полина Пугачёва.

А первенство в дистанции на 600 м получили Артемий Бондаренко, Николай Журди, Михаил Баранов, Алиса Лизнева, Кира Завгороднева, Алисия Николаева.

Кроме этого, на каждой из дистанций были призёры, получившие 2-е и 3-е места.

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#спорт подмосковья
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Подмосковные спортсмены завоевали 28 медалей на чемпионате по кикбоксингу
30 октября 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выиграли 28 медалей на открытом чемпионате и первенстве стран ШОС по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат проходил с 25 по 29 октября в городском округе Раменское. В нем приняли участие свыше 700 спортсменов из 16 стран.

«<…>Президент России Владимир Путин говорил, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером. Я благодарен Федерации кикбоксинга России, Бату Хасикову и нашей областной федерации за то, что поддержали, чтобы площадкой этого масштабного турнира стала Московская область. <…> Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Для нас это крайне важно», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, спортсмены из Подмосковья завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Кроме этого, в международном профессиональном турнире ФКР ПРО 6 в дисциплине «К1» победу одержали Родион Шеремет, Анастасия Янькова и Магомед Махамаев. В дисциплине «поинтфайтинг tag team» победителем стала сборная России, а также в сольных композициях «баттл кикбоксинг формс».

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#сборная россии
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В Чехове пройдет традиционный фестиваль для болельщиков «Чеховские медведи»
30 октября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Чехове пройдет традиционный «медвежий» фестиваль для гандбольных болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль будет проходить каждую субботу ноября в ТРЦ «Карнавал».

Для гостей мероприятия организуют различные активности, шоу, мастер-классы и квесты.


 Также болельщики смогут попасть на автограф-сессии, где смогут поговорить и сфотографироваться со своим любимым спортсменом, а также получить постер на память.


Кроме этого, гандбольный клуб «Чеховские медведи» работает с декабря 2001 года и является правопреемником ГК «ЦСКА», который становился чемпионом России по гандболу в 2000 и 2001 году.


Стоит отметить, что вход на фестиваль свободный. Подробную информацию о мероприятии и датах проведения можно узнать в официальной группе ГК «Чеховские медведи» в ВК.

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Четвертый спортсмен в истории стал долларовым миллиардером
30 октября 2023, 15:44

Фото: istockphoto/matimix

Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, который сумел заработать миллиард долларов.
Легендарному американскому баскетболисту Мэджику Джонсону  удалось стать четвертым спортсменом в истории, чьё состояние достигло миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
 
64-летний Джонсон владеет небольшими долями в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. Состояние спортсмена оценивается в 1,2 млрд долларов.
 
В списке спортсменов-миллиардеров чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, чемпион НБА Леброн Джеймс, 15-кратный чемпион турниров серии «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс.
 
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе сборной США.

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#спорт
#спортсмены
#деньги
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Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе
30 октября 2023, 15:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Московской области стал золотым призером Первенства мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Анвар Аллахьяров из Химок соревновался в весовой категории до 60 килограмм по классической борьбе.

Спортсмен поборол в полуфинале индийца и в финале с счетом 10:0 представителя Грузии.

Также Анвар является трехкратный призёр чемпионатов России и победителем первенства мира и Европы по греко-римской борьбе.

Кроме этого, Российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград на Первенстве мира.

Стоит отметить, что соревнования проходили с 23 по 29 октября в Тиране среди спортсменов до 24 лет.

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#греко-римская борьба
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Президент РФС Колосков заявил о шансах «Краснодара» на чемпионство
30 октября 2023, 15:14

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что несмотря на поражение в 13-м туре ЦСКА «Краснодар» всё равно не потерял шансы на первенство.
«Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА, они были лучше, чем команда Федотова. ЦСКА очень сильно повезло, их много выручал Акинфеев. «Краснодар» точно не потерял шансы на чемпионство. Они ещё поборются за первое место. Никакого кризиса и спада у них нет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне именно в игре против ЦСКА со счётом 0:1. В следующем туре команда сразиться с «Крыльями Советов».

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что хорошим вариантом для ЦСК в матче с «Краснодаром» была бы ничья. Он добавил, что, скорее всего, ничья и получится.

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