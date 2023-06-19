Овечкин не попал в число 20 лучших драфтов в истории НХЛ

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Выбранный под первым номером драфта-2004 «столичными» Овечкин занял в рейтинге лишь двадцать первое место. Тем не менее, как отметила пресс-служба НХЛ, достижения россиянина за всю его карьеру говорят сами за себя: 1485 очков (822 гола, 663 передачи) в 1347 играх, при этом все они набраны исключительно в цветах «Вашингтон Кэпиталс».
В марте 2023 года Александр Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя легенду «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который набрал в матчах НХЛ 3239 очков.