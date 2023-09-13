Овечкин ответил Гашеку на его русофобское заявление

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Бывший вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион 1988 года Доминик Гашек, выступавший в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), призвал руководство лиги отстранить от игр российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что его мало интересуют заявления бывшего хоккеиста.
После начала спецоперации Гашек неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Он, в частности, критиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за допуск к соревнованиям российских атлетов. Также он призывал руководство НХЛ применить санкции к Овечкину и другим хоккеистам из России, выступающим в НХЛ. Интересно отметить, что заканчивал спортивную карьеру Гашек в московском «Спартаке».
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Александр Бойцов