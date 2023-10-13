Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча сборных

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.
Месси еще не вполне оправился от недавней травмы, а потому не появился в стартовом составе, а вышел на замену только на 53-й минуте матча. К тому времени сборная Аргентины вела в счете благодаря голу Николаса Отаменди уже на 3-й минуте игры. Сам Месси результативными действиями не отметился.
На 84-й минуте матча между ним и Санабрией вспыхнула словесная перепалка. Когда Месси отвернулся и пошел в сторону, парагваец, выступающий за итальянский клуб «Торино», плюнул ему в спину. Арбитр встречи Клаус Рафаэл из Бразилии никак не отреагировал на этот эпизод.
Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу Аргентины. Она и возглавляет отборочную группу, одержав победы во всех трех первых матчах. Парагвай с одним очком занимает восьмую строчку среди десяти команд. Бразилия, неожиданно сыгравшая на своем поле вничью 1:1 с Венесуэлой, имеет в своем активе семь очков.
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На 84-й минуте матча между ним и Санабрией вспыхнула словесная перепалка. Когда Месси отвернулся и пошел в сторону, парагваец, выступающий за итальянский клуб «Торино», плюнул ему в спину. Арбитр встречи Клаус Рафаэл из Бразилии никак не отреагировал на этот эпизод.
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Александр Бойцов