Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению военной спецоперации

Журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале оскорбил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Комментаторы не согласились с тем, что он попал в номинацию премии ТЭФИ. Недоумевание также выразил Шнякин, который комментировал финальный матч ЧМ по футболу вместе с Романом Трушечкиным.