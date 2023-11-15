Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению военной спецоперации

Фото: istock / Naypong
Международный паралимпийский комитет (IPC) в критериях допуска к Играм в Париже не стал требовать от российских спортсменов обсуждения специальной военной операции. Об этом рассказал Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, сообщает ТАСС.
«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», — заявил президент ПКР в ходе пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».В прошлом году МПК не допустил спортсменов из России к соревнованиям на Играх-2022. Сначала российским спортсменам позволили выступать в нейтральном статусе, но позже решение изменили.
Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале грубо оскорбил комментатора телекнаала «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ХК «Витязь» второй раз подряд победил «Сочи» в матче КХЛ
В Воскресенске пройдет дерби по женскому хоккею
Тренер Канарейкин: Результаты СКА не устраивают руководство клуба
Алина Юрчак