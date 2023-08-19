Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Перед боем экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского вынесли государственный флаг России и включили российский гимн.
Встреча проходила в Москве, отмечают РИА Новости.
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