Первый гол в матче турнира РПЛ забил полузащитник «Зенита» Вендел

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел забил первый гол в матче пятого турнира Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает спортивное издание Bobsoccer.
Футболист открыл счёт на 32-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что незадолго до начала матча ливень, прошедший в Москве, затопил футбольное поле. Службы Открытие Банк Арены смогли оперативно ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.
Позднее пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» назвали стартовый состав футболистов, которые сыграют на матче в Москве на Открытие Банк Арене в районе Тушино.
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Ранее сообщалось, что незадолго до начала матча ливень, прошедший в Москве, затопил футбольное поле. Службы Открытие Банк Арены смогли оперативно ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.
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Анастасия Чинкова