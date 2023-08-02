Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Олимпийскому чемпиону по фигурному Роману Костомарову сейчас делают ручные протезы, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», - рассказал Песков.
Ранее Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел 7 месяцев. В своих социальных сетях фигурист выложил видео, на котором поблагодарил медиков за спасение его жизни. Он сообщил, что покидает больницу с хорошим настроением. Видеоролик олимпийский чемпион подписал фразой - «Позади 175 дней…Впереди вся жизнь».
Читайте также:
Главврач назвал процесс восстановления Костомарова чудом
Невролог вынес страшный приговор насчет мозга Костомарова
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Евгения Парфентьева