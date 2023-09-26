Песков заявил, что не знаком с фактами, когда Исинбаева «продавала родину»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по теме «предательства Родины» Елены Исинбаевой. Его слова передает агентство ТАСС.
«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы продавала родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.Ранее сообщалось, что Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. Помимо этого, издание El Digital Sur сообщало, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.
Исинбаева отметила, что во время карьеры в спорте никогда не состояла в ВС РФ, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, является номинальным.
Так, в начале сентября, МОК объявил состав комиссий, и Исинбаева сохранила свое место. Напомним, что Елена Исинбаева побеждала на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом.
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