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Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России

15 июля 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

ФК «Зенит» обыграл команду ЦСКА и стал победителем Суперкубка России 2023 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Матч, прошедший в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершился ничьёй, со счётом 0:0. Но в последовавшем пенальти петербургский клуб выиграл серию пенальти со счётом 5:4 и завоевал рекордный восьмой Суперкубок, став единоличным рекордсменом по этому показателю.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 35 болельщиков, которые жгли фаеры в поезде, следовавшем в Казань.

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#Зенит
#футбол
#Суперкубок
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В «Зените» опровергли информацию о наличии лишнего веса у Марио Фернандеса
15 июля 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о том, что «Зенит» не торопится представить Марио Фернандеса как своего игрока из-за наличия у того лишнего веса. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информаци.
В беседе с зданием «Спорт Экспресс» назвал подобные публикации «глупостями» и заявил, что бразильский защитник с российским паспортом в три раза худее, чем, например, он сам. Он также сообщил, что все идет по плану, 32-летний Фернандес прошел медосмотр и готовится присоединиться к команде.

На матч за Суперкубок против ЦСКА, который пройдет сегодня в Казани, Марио не заявлен. Возможно, отсутствие его в составе является умышленным шагом со стороны «Зенита», чтобы не нагнетать ненужные страсти. Дело в том, что почти всю свою карьеру бразильский защитник провел именно в армейском клубе, а однажды заявил в интервью, что никогда не будет играть ни за какую другую российскую команду. Его переход в «Зенит» многие болельщики ЦСКА сочли предательством.

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#Зенит
#ЦСКА
#Фернандес
#лишний вес
#переход
#защитник
#Медведев
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Криштиану Роналду второй раз за последний месяц вошел в Книгу рекордов Гиннесса
15 июля 2023, 03:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Футболист саудовского клуба «Аль-Наср», как сообщают «Известия», стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году. За 12 месяцев он заработал 136 млн долларов.
Португалец обошел играющего ныне в американском «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси ($130 млн) и французского футболиста из клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе ($120 млн), игравших друг против друга в финале последнего чемпионата мира в Катаре.

20 июня звездный нападающий футбольной сборной Португалии установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду. В этом сезоне знаменитый португальский форвард успел поучаствовать в 19 матчах различных турниров, забив при этом 14 голов и сделав две голевые передачи.

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#Криштиану Роналду
#доходы
#рекорды
#Книга рекордов Гиннесса
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В Подмосковье 22 июля стартует шахматный Кубок Карякина
14 июля 2023, 21:40

22 июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной стартует Кубок президента Федерации шахмат Московской области, международного гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Впервые турнир прошёл в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В нём участвовали более 100 шахматистов.
 
В этом году кубок проведут в три этапа. Первый этап, приуроченный к международному дню шахмат, состоится 22 июля в Одинцове, второй – 13 августа в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Заключительный проведут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.
На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
 
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом.
 
Стать участником кубка можно, заполнив до 18 июля заявку по ссылке
 
Для зрителей и посетителей парка в дни проведения кубка подготовят интерактивную программу, которая поможет окунуться в атмосферу шахматных баталий. Каждый сможет лично пообщаться с Сергеем Карякиным, сфотографироваться с ним и получить автограф.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва для популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Одинцово
#шахматы
#Сергей Карякин
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Депутат Свищев сообщил, что спортсменов, меняющих гражданство, могут обязать выплачивать компенсацию
14 июля 2023, 11:53

Фото:istockphoto/SerrNovik

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал об инициативе по внесению изменений в законодательство, которое касается смены гражданства российскими спортсменами.
«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сообщил Дмитрий Свищев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
 
Ранее сообщалось о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз.  Сообщается, что наиболее вероятным вариантом для получения гражданства является Грузия.
 
Также 26-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское, сообщает Международная шахматная федерация.
 
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#спортивное гражданство
#спорт
#спортсмены
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Подмосковным тренерам вручили жилищные сертификаты по социальной ипотеке
13 июля 2023, 17:58

Фото: Минспорт МО

Пять подмосковных тренеров получили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Хочу поблагодарить каждого из вас от лица губернатора Андрея Воробьёва. Тренер – первый человек, которого встречают на своём спортивном пути наши будущие чемпионы. От вас зависит то, захочет ли ребёнок дальше заниматься спортом. Надеемся, что новые условия помогут вам жить в комфорте и так же успешно тренировать наших детишек», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.  
По условиям программы её участники получают от региона 50% стоимости в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет им ежемесячно выплачивают компенсацию суммы основного долга. Получатели лишь гасят проценты по кредиту.
 
Благодаря программе соципотеки за шесть лет возможность приобрести жильё получил 61 подмосковный тренер. Купить жильё на льготных условиях в регионе могут также медики, учителя, воспитатели, молодые учёные и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

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#Минспорт МО
#жильё
#Социальная ипотека
#Дмитрий Абарёнов
#квартиры
#Московская область
#Подмосковье
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МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024
13 июля 2023, 16:53

Фото: istockphoto/BalkansCat

Олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашений от Олимпийского комитета на летние Игры-2024 года, которые пройдут в Париже.
«МОК примет решение об участии РФ и Белоруссии в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».
Приглашения получат 203 Национальных олимпийских комитета 26 июля 2023 года. В список приглашенных не попадут НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы.

Уточняется, что украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал тех, у кого есть российский и белорусский паспорт.
 
По традиции комитет выдает приглашения для участия в Олимпиадах за год до начала Игр. Олимпийские игры 2024 года стартуют 26 июля, а закончатся 11 августа в Париже.
 
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#МОК
#Олимпиада
#спорт
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Теннисистка Мирра Андреева может получить французский паспорт
13 июля 2023, 11:01

Фото: Минспорт МО

16-летняя теннисистка Мирра Андреева в ближайшее время может получить гражданство Франции.
Tennis World USA пишет, что 16-летняя спортсменка планирует получить французский паспорт по схеме, которую уже использовала другая россиянка Варвара Грачева.
 
Мирра Андреева родилась в Красноярске, некоторое время тренировалась в Москве, а сейчас живёт в Каннах, где занимается в местной теннисной академии.
 
На травяном турнире Уимблдон-2023 Мирре Андреевой удалось дойти  до стадии 1/8 финала.

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#Андреева
#теннис
#гражданство
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Бывший форвард ЦСКА ивуариец Думбия рассказал, что плакал от русских морозов
12 июля 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-нападающий из Кот-д''''Ивуар Сейду Думбия, некогда блиставший в рядах ЦСКА, снова приехал в Москву и даже вышел на поле на несколько минут в матче на Братский Кубок против «Динамо». После игры форвард вспоминал счастливые годы, проведенные в столичном клубе, и то, как он поначалу страдал от холода.
В составе московских армейцев Сейду Думбия стал трехкратным чемпионом России (сезоны 2012/13, 2013/14 и 2015/2016), дважды выигрывал Кубок России (2010/11 и 2012/13) и один раз Суперкубок (2014 год), напоминает "Спорт Экспресс". Кроме того, ивуарийский нападающий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России — в сезоне 2011/12 (28 голов) и 2012/13 (18 голов), а также является самым результативным африканским футболистом в истории чемпионатов России (66 голов в 106 матчах). За ЦСКА Думбия забил 95 мячей в 150 матчах во всех турнирах.

Но в разговоре с журналистами Сейду признался, что очень долго самым ярким впечатлением от России у него было ощущение дикого холода. Он рассказал, как ему, теплолюбивому африканцу, было непросто привыкнуть к суровой русской зиме. По словам футболиста, после игры на заснеженном поле он бежал домой, где просто стоял под горячим душем и плакал. Однако годы, проведенные в России и в армейском клубе Сейду Думбия считает лучшими в своей карьере и жизни.

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#футбол
#нападающий
#думбия
#кот-д''''ивуар
#мороз
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Молодёжная команда из Санкт-Петербурга будет базироваться в Красногорске
12 июля 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Домашней базой команды «Академия СКА-Юниор» из Санкт-Петербурга станет Ледовая арена им. Владимира Петрова в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Новая команда создана на базе «СКА-Варягов» и будет представлять в МХЛ Санкт-Петербург вместе с клубом «СКА-1946» в Молодёжной хоккейной лиге. С сезона 2023/2024 она будет базироваться в Московской области.
«То, что «Академия СКА-Юниор» из Молодёжной лиги будет выступать в Красногорске, важно и для болельщиков. Уверен, что красногорцы будут искренне поддерживать клуб», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В систему клуба входят 13 детско-юношеских хоккейных школ из семи регионов: Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Свердловской областей, а также республики Карелия.

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#СКА
#Минспорт
#Дмитрий Абарёнов
#арена им. В. Петрова
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