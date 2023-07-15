Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России

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ФК «Зенит» обыграл команду ЦСКА и стал победителем Суперкубка России 2023 года. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 35 болельщиков, которые жгли фаеры в поезде, следовавшем в Казань.
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