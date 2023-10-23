Пилоты «Формулы-1» Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран При США

Фото: istockphoto/SDivin09
Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а также Шарль Леклер из «Феррари» дисквалифицированы по итогам Гран При США «Формулы-1», а их результаты аннулированы. Такое решение было принято стюардами гонки на основании доклада технического делегата Международной автомобильной федерации (англ. FIA, ФИА) Джо Бауэра.
Дело в том, что после финиша гонки болиды обоих пилотов не смогли пройти техническую проверку. Бауэр определил, что на обеих машинах контрольные планки, так называемые доски скольжения, не соответствуют требованиям регламента, так как изношены значительно больше допустимых параметров, сообщает «Чемпионат».
Представители команд провели контрольные измерения и согласились с решением технического делегата ФИА. Специалисты высказали предположение, что высокий износ контрольной планки стал следствием особенностей ухабистой трассы на американском автодроме, а также плотным графиком соревновательного уик-энда, который свел к минимуму время, необходимое для настройки болидов.
Стюарды дисквалифицировали обоих гонщиков. Отмечается, что команды вправе подать апелляцию.
Читайте также:
Гонщик Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1»
Стало известно о расторжении «Формулой-1» контракта на проведение Гран-при России
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Представители команд провели контрольные измерения и согласились с решением технического делегата ФИА. Специалисты высказали предположение, что высокий износ контрольной планки стал следствием особенностей ухабистой трассы на американском автодроме, а также плотным графиком соревновательного уик-энда, который свел к минимуму время, необходимое для настройки болидов.
Читайте также:
Гонщик Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1»
Стало известно о расторжении «Формулой-1» контракта на проведение Гран-при России
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Александр Бойцов