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Пилоты «Формулы-1» Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран При США

23 октября 2023, 10:08
Фото: istockphoto/SDivin09

Фото: istockphoto/SDivin09

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а также Шарль Леклер из «Феррари» дисквалифицированы по итогам Гран При США «Формулы-1», а их результаты аннулированы. Такое решение было принято стюардами гонки на основании доклада технического делегата Международной автомобильной федерации (англ. FIA, ФИА) Джо Бауэра.
Дело в том, что после финиша гонки болиды обоих пилотов не смогли пройти техническую проверку. Бауэр определил, что на обеих машинах контрольные планки, так называемые доски скольжения, не соответствуют требованиям регламента, так как изношены значительно больше допустимых параметров, сообщает «Чемпионат».

Представители команд провели контрольные измерения и согласились с решением технического делегата ФИА. Специалисты высказали предположение, что высокий износ контрольной планки стал следствием особенностей ухабистой трассы на американском автодроме, а также плотным графиком соревновательного уик-энда, который свел к минимуму время, необходимое для настройки болидов.


Стюарды дисквалифицировали обоих гонщиков. Отмечается, что команды вправе подать апелляцию.

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Каширские футболисты стали призерами Первенства Московской области
22 октября 2023, 22:44

Фото: iStock/SeventyFour

Юные футболисты из Каширы стали призерами Первенства Московской области, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Призерами в Первенстве стали воспитанники Спортивной школы «Кашира». Тренировала юных футболистов Евгения Ермолаева.

«В заключительном туре наши команды играли со Спортивной школой «Юность» из Серебряных Прудов. Ребята 2011 г.р. выиграли со счетом 1:0, а их одноклубники 2010 г.р. одержали верх над соперником с результатом 3:0», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

По итогам сезона, каширские команды взяли серебро и бронзу в подмосковном Первенстве по футболу. 

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#кашира
#футбол
#школа
#соревнования
#подмосковье
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Фигуристка Косторная рассказала о смене гражданства
22 октября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/SeventyFour

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, что имеет много вариантов для смены гражданства.
20-летняя российская фигуристка Алена Косторная рассказала о возможной смене гражданства, пишет РИА Новости.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра», — заявила спортсменка.
Алёна Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены заняли 4 место на этапе Гран-при России в Омске. Этот турнир является дебютным для дуэта.

Косторная является чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Фигуристка Туктамышева объяснила, почему решила уйти из спорта
Фигуристка Туктамышева временно уйдёт из спорта, чтобы заняться собой
22 октября 2023, 14:48

Фото: istockphoto/SeventyFour

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в социальных сетях рассказала о планах уделить время себе после ухода из спорта.
«Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв»,-написала фигуристка.
По словам спортсменки, она берёт паузу, чтобы проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдохнуть, заняться психологией, благотворительностью, а также другими личными проектами.
 
По словам Елизаветы Туктамышевой, зимой она примет участие в прыжковом турнире, а пока будет выступать в шоу.

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#спорт
#фигурное катание
#спортсмены
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Нурмагомедов объявил, что навсегда порвал с ММА
22 октября 2023, 02:24

Фото: iStock/wellesenterprises

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил в социальных сетях о том, что он навсегда порвал с миром смешанных единоборств (ММА).
 «То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — объяснил Хабиб, попросив своих поклонников с пониманием отнестись к его решению.

Также Нурмагомедов поздравил нынешнего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева с тем, что тот 21 октября защитил свой титул в матче-реванше с австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире в Абу-Даби. В первом бою Ислам выиграл единогласным решением судей, на этот раз ему понадобился всего один раунд, чтобы пробить мощнейший хай-кик (удар ногой в голову), который отправил Волкановски в нокаут. 

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Он признавался лучшим в рейтинге как в своем весе, так и в общем списке бойцов, независимо от весовой категории. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 боев и во всех одержал победы. Французское издание Le Parisien пишет о том, что Хабиб может стать главой новой структуры по боям без правил, которую планирует создать и запустить парижский клуб «Пари Сен-Жермен», уже имеющий команды по футболу, гандболу и дзюдо.

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Боец Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC
21 октября 2023, 23:12

Фото: iStock/Artur_Didyk

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби и во второй раз защитил свой чемпионский пояс.
Изначально российский боец смешанных единобюорств должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму. Волкановски согласился на предложение Махачева заменить Оливейру в титульном бою, хотя времени на подготовку оставалось крайне мало, чем вызвал уважение российского чемпиона.

В итоге бой с австралийцем завершился уже в первом раунде. Это уже вторая встреча австралийца и дагестанца — в прошлый раз Ислам победил решением судей.

Также в рамках UFC 294 победу одержали российские бойцы Хамзат Чимаев и Виктория Дудакова.

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#россия
#австралия
#спорт
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Россиянка Дудакова вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку
21 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294 номерном турнире UFC.
Бой предварительного карда длился в Абу-Даби 3 раунда. Судьи единогласно присудили победу россиянке, пишет «МК».
 
В активе Виктории Дудаковой теперь максимальное количество побед – 8.
 
Сообщается, что волгоградская спортсменка вышла на бой под композицию Shaman «Я русский».

Ранее сообщалось, что вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн. Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.

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Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену
21 октября 2023, 18:06

Фото: iStock/Rost-9D

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что клуб отстранил защитника Игоря Калинина.
Футболист отказался выходить на замену в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», пишет «Чемпионат».
 
«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека», —сказал Котов.
В заявлении футбольного клуба сказано, что Котов не сможет посещать тренировки с первой командой. В дальнейшем решение по футболисту будет принимать тренерский штаб и руководство клуба.
 
«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел команду вперед. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, а в добавленное время воронежцы вышли вперёд, гол забил Никита Моцпан.

«Факел» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург», набрав 11 очков, занимает 13-е место.

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Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
Фигурист Ангелопол начнёт тренироваться в академии Плющенко
21 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto/sportpoint

Российский фигурист Валерий Ангелопол теперь будет тренироваться в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
РИА Новости пишет, что спортсмен, ранее выступавший в паре с Василисой Кагановской, предварительно договорился с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С кем будет выступать Ангелопол, пока не сообщается.
 
17 октября стало известно, что тренерам по фигурному катанию запрещено брать в свои группы и профессионально поддерживать фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России информировала о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию. Позже фигуристка Кагановская рассказала о том, что Ангелопол поставил ей ультиматум, касающийся продолжения их сотрудничества. По словам Кагановской, Ангелопол требовал полного финансового обеспечения с её стороны.
 
Спортивная пара являлась победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

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Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
21 октября 2023, 13:29

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных вратарей в мире. Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн.
 
Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
 
Контракт спортсмена с клубом «Краснодар» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов. РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.

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