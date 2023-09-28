Пловцы из Каширы завоевали 11 медалей на Московских областных соревнованиях

Фото: администрация г. о. Кашира
Юные пловцы спортшколы «Кашира» приняли участие в Московских областных соревнованиях. Под руководством тренера Елены Жулиной они завоевали более 11 медалей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Алевтина Недовесова взяла два золота − на дистанции 200 м вольным стилем и на 100-метровке вольным стилем. Екатерина Петренко первенствовала дистанции 100 м на спине и взяла серебро на 100-метровке комплексным плаванием. Клим Суслов сделал золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем.
Данила Лазарев стал серебряным призёром на дистанции 100 м баттерфляем. Тимур Васильев завоевал серебряную награду на дистанции 100 м вольным стилем и бронзовую − на 50-метровке брассом.
Даниил Баранов взял бронзу на 100-метровке на спине, а Павел Ребров − на дистанции 50 м баттерфляем.
Московские областные соревнования прошли в Мытищах.
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Данила Лазарев стал серебряным призёром на дистанции 100 м баттерфляем. Тимур Васильев завоевал серебряную награду на дистанции 100 м вольным стилем и бронзовую − на 50-метровке брассом.
Московские областные соревнования прошли в Мытищах.
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Лора Луганская