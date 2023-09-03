Плющенко выплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов, проиграв спор

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор и выплатил победителю Игр-2022 в командном турнире Марку Кондратюку $10 тысяч.
«Я думаю, что у нас впереди новый спор. Ты должен готовиться. Мы его пока между собой озвучили.Скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – сказал Марку Кондратюку Евгений Плющенко.Спор заключался в следующем: Евгений Плющенко предложил Кондратюку исполнить 10 тройных акселей с паузой между прыжками не более 15 секунд. Кондратюк все условия пари выполнил.
Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова отметила, что для комфортной жизни ей необходимо расходовать около миллиона рублей ежемесячно. Елизавета уточнила, что при таком доходе она сможет позволить себе все желаемое. В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.
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Мария Фирсова