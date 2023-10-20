Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo

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22 октября в Можайском городском округе состоится экологический велозаезд «ЧистоВело», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Заезд станет четвёртым стартом серии Gran Fondo в Подмосковье в этом сезоне.
Изначально экологический велозаезд должен был пройти ещё 8 октября, однако был перенесён из-за плохой погоды.
Мероприятие серии Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны. В центре поля расположено главное здание военно-исторического музея.
В рамках заезда будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон» и организован раздельный сбор отходов, пройдут экопросветительские мероприятия.
Для участников подготовили четыре дистанции – 10 км для детей вместе с родителями, 20, 40 и 60 км - для взрослых. На трассе организуют точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.
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Мероприятие серии Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны. В центре поля расположено главное здание военно-исторического музея.
Для участников подготовили четыре дистанции – 10 км для детей вместе с родителями, 20, 40 и 60 км - для взрослых. На трассе организуют точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.
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Лора Луганская