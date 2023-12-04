Подмосковье выиграло четыре медали Кубка России по конькобежному спорту

Фото6 пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Конькобежцы Московской области удостоились четырёх медалей Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по конькобежному спорту проходил с 28 ноября по 2 декабря в Чеоябинске.
По итогам соревнований в женском зачете в категории спринт победителем стала Дарья Качанова из Московской области. Стоит отметить, что Дарья является чемпионкой и призёром Европы, а также призёром чемпионатов мира.
Также серебряным призером в женском спринтерском многоборье стала призёр чемпионата мира подмосковная спортсменка Елена Еранина.
В мужском зачете в классическом многоборье обладателем золота стал Даниил Алдошкин, который является серебряным призёром олимпиады в Пекине. Вторым в дисциплине стал чемпион и призёр олимпийских игр, многократный победитель чемпионатов Европы и мира Руслан Захаров из Подмосковья.
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По итогам соревнований в женском зачете в категории спринт победителем стала Дарья Качанова из Московской области. Стоит отметить, что Дарья является чемпионкой и призёром Европы, а также призёром чемпионатов мира.
В мужском зачете в классическом многоборье обладателем золота стал Даниил Алдошкин, который является серебряным призёром олимпиады в Пекине. Вторым в дисциплине стал чемпион и призёр олимпийских игр, многократный победитель чемпионатов Европы и мира Руслан Захаров из Подмосковья.
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Мира Полтева